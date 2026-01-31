Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026. Расписание трансляций

В воскресенье, 8 февраля, стартует биатлонный турнир XXV зимних Олимпийских игр. Как и на предыдущей Олимпиаде, в Италии будет разыграно 11 комплектов наград в этом виде спорта: пять у мужчин, пять у женщин и одна в смешанной дисциплине.

Видео дня

Биатлонные соревнования ОИ-2026 года пройдут в Антерсельве, на арене Anterselva Biathlon Arena, расположенной в Южном Тироле на севере Италии. Это один из самых известных биатлонных комплексов мира, регулярно принимающий этапы Кубка мира и чемпионаты международного уровня. Трасса находится на высоте около 1600 метров над уровнем моря, что делает ее одной из самых высокогорных в календаре.

Высота и сложный рельеф традиционно влияют на ход гонок в Антерсельве. Трасса сочетает затяжные подъемы, резкие спуски и технически непростые равнинные отрезки, а разреженный воздух усложняет восстановление и работу на стрельбище. Именно поэтому этот стадион считается одним из самых требовательных в биатлоне, а фактор физической готовности и точной стрельбы здесь особенно важен.

Транслятором турнира в Украине является "Суспільне Спорт": все соревнования показывают в прямом эфире на региональных каналах. Транслирует гонки и "Евроспорт", входящий в подписку "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

С 2026 года сервис Eurosport Player больше не существует как отдельное приложение: весь его функционал перенесен на платформу Max (бывший HBO Max), которая официально работает в Украине.

Оформить подписку на Max можно напрямую, используя украинскую банковскую карту и без VPN. Базовый тариф "Стандарт" стоит 7,99 евро в месяц.

Женская сборная Украины: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалык, Елена Городна и Александра Меркушина.

Мужская сборная Украины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

8 февраля, воскресенье

15:05, смешанная эстафета 4×6 км

10 февраля, вторник

14:30, индивидуальная гонка 20 км, мужчины

11 февраля, среда

15:15, индивидуальная гонка 15 км, женщины

13 февраля, пятница

15:00, спринт 10 км, мужчины

14 февраля, суббота

15:45, спринт 7,5 км, женщины

15 февраля, воскресенье

12:15, гонка преследования 12,5 км, мужчины

15:45, гонка преследования 10 км, женщины

17 февраля, вторник

15:30, эстафета 4×7,5 км, мужчины

18 февраля, среда

15:45, эстафета 4×6 км, женщины

20 февраля, пятница

15:15, масс-старт 15 км, мужчины

21 февраля, суббота

15:15, масс-старт 12,5 км, женщины

*время киевское

На прошлых Играх в Пекине сборная Украины не завоевала медалей в биатлоне. Лучший индивидуальный результат среди украинцев был у Юлии Джимы, которая финишировала 10-й в женской индивидуальной гонке (15 км). В мужских личных стартах Дмитро Пидручний показал лучшую позицию — 18-е место в индивидуальной гонке (20 км).

В командных гонках наибольший успех был у смешанной эстафеты: украинская команда заняла 13-е место. В женской эстафете сборная Украины стала 7-й.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!