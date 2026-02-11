Такого не ждал никто: гонка в биатлоне на Олимпиаде-2026 завершилась грандиозной сенсацией

Болгарская биатлонистка Лора Христова стала автором невероятной сенсации на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане. 22-летняя спортсменка из Софии добыла бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров, опередив многих признанных фавориток.

Христова, которая никогда не поднималась на подиум Кубка мира и первенств планеты, сумела добиться самого громкого успеха в карьере благодаря точной стрельбе. Представительница Болгарии стала лишь одной из трех участниц, которым удалось выбить все 20 мишеней.

Молодая спортсменка показала на финише результат 42 минуты и 20,1 секунд, что обеспечило ей олимпийскую награду. Чемпионкой Милана-2026 с большим отрывом стала француженка Жулья Симон, которая "привезла" свыше 53 секунд соотечественнице Лу Жанмонно.

Украинские биатлонистки также показали неплохие результаты. Александра Меркушина и Кристина Дмитренко финишировали друг за другом на 17-м и 18-м месте соответственно. А вот опытная Юлия Джима провалилась на третьем огневом рубеже, на котором допустила сразу три промаха, и закончила 53-й. Дарина Чалык финишировала в шестом десятке.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в мужской индивидуальной гонке Олимпиады-2026 "бронзу" завоевал норвежский биатлонист Стурла Легрейд. После нее он сделал неожиданное признание.

