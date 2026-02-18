Сборная свалилась с 1-го на 16-е место. Состоялась самая ожидаемая гонка в биатлоне на ОИ: какой результат у Украины

Женская сборная Украины по биатлону не смогла побороться за медали эстафеты на Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в Милане. "Сине-желтые" в гонке, которая считается в нашей стране самой ожидаемой в этом виде спорта, финишировали на девятом месте.

На первом этапе нашу команду представляла Александра Мерекушина. 21-летняя спортсменка показал отличный ход по трассе, а на огневых рубежах использовала три дополнительных патрона и передала эстафету капитану Юлии Джиме на четвертой строчке с отставание от лидера 16,7 секунд.

Победительнице Игр в Сочи Джиме не удалось сохранить темп. Юлия сделала ставку на спокойный ход ради идеальной стрельбы. На первом этапе это сработало, а вот на стойке украинке пришлось использовать один лишний патрон, что привело к откату команду на четыре строчки.

После этого на трассу вышла Кристина Дмитренко. Участие биатлонистки из Чернигова было под вопросов, однако она вышла на старт и завершила свой этап на 10-й строчке. Последней на эстафету побежала Дарина Чалык, которая пришла на финиш, проиграв лидеру 3,19.5 минуты.

Победителями стали француженки, которые привезли 51 секунды Швеции и 1,07 минуты Норвегии. Наиболее эмоциональным моментом наверняка можно назвать грандиозное падение сборной Латвии, которая после второго этапа шла на первом месте, а на решающие шесть километров ушла 16-й.

