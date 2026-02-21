Лучшая биатлонистка планеты провалила гонку Олимпиады-2026 и завершила карьеру

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс провела свою последнюю гонку. На Олимпиаде-2026 31-летняя спортсменка заняла 28-е место в масс-старте с семью штрафными кругами, после чего фициально завершила профессиональные выступления.

Видео дня

Ранее на этих Играх Пройс завоевала "бронзу" в смешанной эстафете в составе сборной Германии. Также в активе титулованной атлетки "бронза" женской эстафеты Олимпиады-2022.

"Я в последний раз вышла на старт на большой сцене. Этот спорт был частью моей жизни на протяжении многих лет: он сформировал меня, бросал вызов и дал мне очень многое. Я достигла большего, чем когда-либо мечтала", – цитирует Пройс пресс-служба IBU.

Позднее в Instagram Пройс отметила: "Мне пришлось пережить немало неудач, но я всегда возвращалась. Этот путь сделал меня той спортсменкой, которая с гордостью завершает карьеру в мировом биатлоне". Говоря о победе в общем зачете Кубка мира, она подчеркнула: "Это немного нереально. Было сложно радоваться, потому что это не тот способ, которым я хотела выиграть. Но большая мечта осуществилась".

Также она добавила: "Это очень много для меня значит. Я так много сделала ради этого и была вдали от семьи, особенно зимой, это было действительно тяжело".

Пройс в 2012 году взяла три "золота" и "серебро" на юношеских Олимпийских играх, в 19 лет дебютировала на Олимпиаде в Сочи. Является действующей обладательницей Большого хрустального глобуса сезона 2024/25, который вручается лучшей биатлонистке планеты.

Выигрывала зачеты спринтов и дважды масс-стартов, два раза становилась чемпионкой мира и один раз чемпионкой Европы. На чемпионатах мира она завоевала 11 наград, на Олимпиадах имеет две "бронзы" в эстафетах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!