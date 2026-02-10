Украинец был первым, но на 'золото' не претендовал: на ОИ-2026 прошла вторая гонка по биатлону. Результаты

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сумел финишировать в топ-20 индивидуальной гонки, которая 10 февраля состоялась на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Особенностью соревнования стало то, что лишь два спортсмена из 89 сумели чисто отстреляться на четырех огневых рубежах.

Пидручный отлично прошел первые пять километров трассы, по итогам которых шел шестым. Именно это позволило ему даже некоторое время лидировать в финишном протоколе, так как наш соотечественник имел очень ранний стартовый номер, а именно шестой.

Однако на следующем отрезке трассы в работе Дмитрия наступил спад, он допустил сразу три промаха на втором огневом рубеже и в итоге завершил гонку на 18-й строчке. Капитан "сине-желтых" отстал от победителя Йохана-Олава Ботна на 4 минуты и 39 секунд.

В топ-30 попал еще один представитель нашей страны Виталий Мандзин. Он финишировал 28-м с отставанием от норвежского биатлониста в 5,23 минуты.

"Серебро" индивидуальной гонки взял француз Эрик Перро, а "бронзу" завоевал еще один норвежец Стурла Легрейд, который вместе с Ботном вошел в число единственных участников с нолем в графе "промахи".

