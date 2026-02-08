Состоялась первая гонка Олимпиады-2026 в биатлоне. Результат Украины. Видео

В итальянском Антхольц-Антерсельве смешанной эстафетой стартовала соревновательная программа XXV Зимних Олимпийских игр в биатлоне. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Виталием Мандзыным, Еленой Городней и Александрой Меркушиной и завершила гонку 8-й.

"Золото" ОИ-2026 уверенно выиграла Франция. Италия завоевала серебряную медаль. "Бронза" в активе Германии.

Тренерский штаб украинской команды решил поставить Пидручного стартером и это решение оказалось неудачным. Наш чемпион мира полностью провалил стрельбу на стойке, лишь тремя дополнительными патронами закрыв все мишени. Эстафету Дмитрий передал лишь 11-м, отставая от лидера Норвегии на 36 секунд.

"Не скажу, что я доволен полностью. Промахи на стойке были лишними. Еще может быть причина , что мы стартовали с 14 места, я старался подтянуться к лидерам, но возможно из-за этого не справился со стрельбой", – прокомментировал свое выступление Пидручный в эфире "Суспильного".

Мандзын с неплохой скоростью уверенно подошел к лежке, отстрелявшись абсолютно точно за 26.7 секунд. Это позволило Украине отыграть несколько позиций и на вторую стрельбу подойти шестой (+27.7). Использовав лишь один дополнительный патрон украинец смог удержаться в топ-6, но проиграть по времени (+39.4).

Елена Городная свой этап начала идеально, с 5 закрыв все 5 мишеней "лежке". К сожалению по скорости 21-летняя львовянка значительно уступала француженке Лу Жанонно, проиграв лишь 20 секунд ходом перед второй стрельбой (+58.4). Один неточный выстрел на втором огневом рубеже откинул Украину по времен более чем на минуту.

Очень слабая функциональная готовность Городней привела к тому, Меркушина на заключительный этап эстафеты ушла седьмой, уже с отставанием в 1:43.2. Чистая и быстрая стрельба Александры не спасла ситуацию: "желто-синие" были девятыми (+2:08.1). На "стойке" украинка с семи выстрелов закрыла мишени.

10 февраля биатлон на Олимпиаде-2026 продолжится индивидуальной гонкой на 20 км у мужчин.

