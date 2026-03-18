Сколько украинцев поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий: результаты опроса

Подавляющее большинство украинцев выступает против проведения выборов до завершения войны. Лишь небольшая часть граждан готова поддержать голосование уже сейчас или даже после возможного перемирия.

Зато все больше украинцев считают, что выборы должны состояться только после окончательного мира. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса КМИС.

Согласно данным исследования, только 12% украинцев считают, что выборы нужно проводить еще до завершения боевых действий. В течение 2025 года этот показатель оставался стабильным на уровне 10–12%.

Еще 13% опрошенных допускают возможность проведения выборов после прекращения огня и получения гарантий безопасности. В то же время по сравнению с декабрем 2025 года доля таких респондентов существенно уменьшилась — тогда этот показатель составлял 23%.

Больше всего выросла доля тех, кто выступает за проведение выборов только после полного завершения войны и подписания мирного соглашения. Если в декабре 2025 года таких было 59%, то по состоянию на март 2026 года — уже 69%.

Отдельно исследование анализирует позиции украинцев в зависимости от уровня доверия к президенту Владимиру Зеленскому. Среди тех, кто доверяет главе государства, абсолютное большинство поддерживает проведение выборов только после окончательного мира.

Среди граждан, которые "скорее не доверяют" президенту, 49% также выступают за выборы после завершения войны. Еще 26% готовы согласиться на голосование после перемирия при условии гарантий безопасности. И только 22% в этой группе поддерживают проведение выборов уже сейчас.

Среди тех, кто совсем не доверяет президенту, запрос на выборы несколько выше, но все равно не является доминирующим. Так, 35% из них выступают за выборы до завершения боевых действий, 24% – после перемирия с гарантиями безопасности, а 34% – только после полного завершения войны.

Комментируя результаты, социолог Антон Грушецкий отметил, что общие тенденции остаются неизменными. По его словам, большинство украинцев продолжают доверять президенту, который сохраняет легитимность как глава государства.

Напомним, Россия настаивает на нелегитимности украинской власти как препятствии к заключению мирного соглашения и требует проведения выборов в Украине. При этом Москва делает все, чтобы эти выборы не состоялись, в частности отказываясь от прекращения огня.

