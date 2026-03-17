Зеленский прибыл в Лондон: запланированы встречи с Чарльзом III, Стармером и Рютте. Видео и все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл с официальным визитом в Лондон. Там глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Видео дня

Политики во время встречи обсудят сотрудничество Украины и Британии в условиях продолжения российской агрессии. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

По его словам, кроме Стармера, Зеленский встретится с королем Чарльзом III и генсеком НАТО Марком Рютте. Также президент выступит перед членами парламента страны.

"Сегодня в Лондоне. Запланированы аудиенция у его величества короля Чарльза III, встречи с премьер-министром Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также выступление в британском парламенте", – написал глава государства в своем Telegram.

Он также отметил, что приоритетами остаются усиление безопасности и расширение возможностей для Украины, и выразил благодарность Великобритании за поддержку и партнерство в защите жизни.

Работа Украины с Британией

Накануне министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что президент Украины прибудет в Лондон 17 марта. Глава оборонного ведомства заявил, что Британия продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины, несмотря на войну на Ближнем Востоке.

"Я решительно настроен обеспечить, чтобы мы продолжали противостоять растущим угрозам на Крайнем Севере, чтобы мы продолжали выполнять свои обязательства перед НАТО, и чтобы мы продолжали усиливать поддержку Украины. И я говорю это украинскому народу от имени Великобритании: мы не забудем войну в Европе, и наша полная решимость поддерживать Украину остается непоколебимой", – заявил министр накануне приезда Зеленского.

Во время официального визита украинского президента ожидается подписание обновленной декларации о сотрудничестве в сфере безопасности и оборонной промышленности. Основной акцент будет сделан на совместном производстве дронов и использовании британской промышленной базы для внедрения инновационных технологий.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский совершил визит в Париж. В столице Франции он встретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном и присутствовал на других мероприятиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!