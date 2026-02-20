УкраїнськаУКР
Биатлонисты внезапно остановились перед финишем и устроили эпичную зарубу на ОИ. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
9,1 т.
Мужская гонка с массовым стартом по биатлону на Олимпийских играх 2026 года в Милане завершилась эпичным показательным финишем для болельщиков. Три спортсмена, которые шли на последних местах остановились за несколько метров до конца трассы и устроили спринт.

Невероятным и запоминающимся поступком отметились француз Фабьен Клод, итальянец Никола Романин и американец Кэмпбелл Райт. После того, как с дистанции сошел хозяин трассы Томаззо Джакомель, которому стало плохо, эти трое оказалось на последних местах пелотона.

Практически одновременно спортсмены пришли к финишной прямой. Однако вместо того, чтобы спокойно завершить дистанцию, биатлонисты договорились остановиться и одновременно стартовать, чтобы определить сильнейшего.

Болельщики встретили этот поступок овацией и одобрительными возгласами. В итоге в этом коротком спринте быстрее оказался Клод, который на три десятых секунд определи Романина и Райта, показавших абсолютно одинаковое время.

Отметим, что победителем масс-страта стал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль. Вторым пришел его соотечественник Стурла Легрейд, а "бронза" досталась Квентину Фийону-Майе из Франции. Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзын, который занял 10-е место.

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный словами "ловить очень трудно" Украинский биатлонист со словами "ловить очень трудно" описал последнюю гонку на Олимпиаде-2026.

