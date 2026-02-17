Биатлонист сборной Украины совершил 'необъяснимый поступок' во время эстафеты Олимпиады-2026 и извинился

Биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк принес извинения за неудачный финиш в мужской эстафете на Олимпиаде-2026. Украинская команда завершила гонку на 16-м месте, потеряв позиции на заключительном этапе после промахов на огневых рубежах.

Видео дня

"Желто-синие" подходили к финальному этапу в зоне топ-6 благодаря результату Виталия Мандзына, однако удержать позицию не удалось. Финишер Тарас Лесюк потерял десять мест: пять после "лежки", где потребовались три дополнительных патрона, и четыре на "стойке", отправившись на два штрафных круга. В итоге Украина уступила ещё одну позицию Литве.

Лесюк в комментарии для "Суспільне.Спорт" извинился перед командой и болельщиками за результат и признал, что не может объяснить промахи на стрельбище.

Он отметил, что накануне чувствовал себя хорошо, и стрельба шла нормально, но в день гонки состояние было необычным, и выступление оказалось провальным.

"Прямо сейчас я не могу объяснить, в чем причина, почему так произошло, но вчера всё было нормально. К сожалению, не могу объяснить, почему сегодня стрельба была такой ужасной", — сказал спортсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, Лесюк после первой стрельбы опустился на 11-ю позицию, а на заключительном рубеже отправился на два штрафных круга и финишировал 16-м.

Этот результат стал для Украины худшим в мужской эстафете за 28 лет: на Играх-1998 команда была 18-й. Победу впервые в истории добыла Франция.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!