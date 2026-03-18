Зеленский прибыл с визитом в Испанию и посетил оборонное предприятие

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Испанию. Глава государства осматривает оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. В Планах у главы государства также встреча с премьер-министром страны Педро Санчесом и королем Филиппом VI.

Визит Зеленского в Испанию

Во время своего визита на предприятие, глава государства ознакомится с образцами техники и оборонным производством. По словам Никифорова, в присутствии Зеленского будут заключены украино-испанские оборонные договоры.

В 12:30 по киевскому времени он встретится с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В 16:00 Зеленский посетит испанский парламент, где встретится с председателем Конгресса Депутатов Франсиной Арменголь и председателем Сената Педро Ролланом.

Также в 18:30 у президента запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 марта прибыл с официальным визитом в Лондон. Там глава государства ужевстретился с королем Соединенного Королевства Чарльзом ІІІ.

Как писал OBOZ.UA, накануне президент Владимир Зеленский совершил визит в Париж. В столице Франции онвстретился со своим коллегой Эммануэлем Макроном и присутствовал на других мероприятиях.

