Где и когда смотреть следующие выступления Магучих. Расписание трансляций Золотого континентального тура в Загребе

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих продолжит летний сезон на этапе Золотого континентального тура. Украинская прыгунья в высоту выступит на Мемориале Бориса Ханжековича в Загребе, где соберутся ведущие спортсменки мирового сезона: австралийка Элеонор Паттерсон и сербская легкоатлетка Ангелина Топич.

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Соревнования состоятся в среду, 24 июня. Начало турнира запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть бесплатно на платформе World Athletics+ в разделе Inside Track. Для доступа потребуется пройти бесплатную регистрацию на сайте Международной федерации легкой атлетики.

В Украине соревнования покажет телеканал "Суспільне Спорт". Также эфир будет доступен на официальном сайте "Суспільне Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного". При этом сетка вещания может корректироваться из-за параллельных трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

В секторе для прыжков в высоту вместе с Магучих выступит еще одна представительница Украины Ирина Геращенко. Юлия Левченко пропустит старт из-за бытовой травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в нынешнем сезоне Магучих выиграла все шесть турниров, в которых принимала участие. Она победила на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове с результатом 2,03 м, стала лучшей на этапе World Indoor Tour в Карлсруэ, выиграла чемпионат Украины, завоевала "золото" чемпионата мира в помещении в Торуни и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате.

21 июня Ярослава завоевала "золото" на турнире FBK Games в нидерландском Хенгело.

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