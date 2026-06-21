Сибига озвучил стратегию, которая заставит Путина остановить войну
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Для прекращения российско-украинской войны необходимо лишить страну-агрессора ресурсов, позволяющих ей продолжать боевые действия. Комплексное давление на Москву должно заставить Кремль отказаться от дальнейшего ведения войны.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига. Он подчеркнул, что ключом к изменениям является последовательное ослабление возможностей России на всех уровнях.
Сибига отметил, что Украина уже выполняет свою часть работы. В частности, речь идет о применении дальнобойных санкций, ударах по целям на большом расстоянии и ограничении логистических возможностей российских оккупационных войск.
"Правильная стратегия, чтобы заставить Путина прекратить войну, заключается в том, чтобы лишить его кислорода – в военном, экономическом, политическом и технологическом плане. Украина вносит свой вклад, в частности, посредством долгосрочных санкций, ударов по среднему периметру и логистической блокады российских оккупационных войск", — заявил Сибига.
Министр призвал международных партнеров усилить давление на Россию по всем направлениям. По его убеждению, необходимо ослабить российскую военную машину, сократить ресурсы для финансирования войны и лишить Кремль любых надежд на достижение своих целей на поле боя.
"Мы призываем наших союзников усилить давление на Россию во всех сферах. Подавить российскую военную машину, лишить ее военного бюджета и лишить Путина любых иллюзий относительно того, что он может достичь каких-либо целей на поле боя", — добавил он.
Отдельно глава украинской дипломатии подчеркнул, что необходимые решения следует принимать уже сейчас, а не откладывать их.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД заявил, что отказ кремлевского диктатора Владимира Путина от предложения президента Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах лишил Россию возможности выйти из войны на более выгодных условиях. В дальнейшем ситуация для страны-агрессора будет только ухудшаться как на фронте, так и в экономической и международной сферах.
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