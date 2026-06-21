День отца 2026: Джамала, Джерри Хейл и другие звезды показали архивные снимки из детства и юности со своими папами. Фото

21 июня 2026 года в Украине отмечают День отца – праздник, который традиционно приходится на третье воскресенье июня. По этому случаю украинские знаменитости поделились личными семейными снимками и показали, какими были их отношения с отцами в разные периоды жизни.

Видео дня

Джамала, Jerry Heil, Lida Lee, Наталья Денисенко и Наталья Карпа опубликовали в Instagram архивные фотографии и видео со своими отцами. Артистки показали моменты из детства, юности и семейных праздников, а также оставили теплые поздравления в адрес пап, рассказав об их роли в своей жизни.

Джамала опубликовала видео из юности, на котором она, будучи еще подростком, исполняет народную песню, а ее отец играет на аккордеоне. Артистка рассказала, что кадры были сняты во время их традиционного дворового концерта в Küçük özen.

"Menim babam. Мой папа. Пример человека, который не боится никаких трудностей, у которого есть талант ко всему, чем бы он ни занимался. Строгий, но в то же время очень заботливый", – написала певица.

В видео звучит песня Сервера Какуры Ebabil ("Стриж"), которую Джамала исполнила вместе с отцом, аккомпанировавшим ей на аккордеоне.

Jerry Heil также обратилась к папе в День отца, опубликовав архивное фото из детства. На снимке маленькая артистка позирует вместе с папой в парке развлечений, держа его за руку.

"Мой любимый философ, мой мотивационный коуч, мой строгий учитель, мой добрый учитель, моя опора, мой папа. С Днем всех любящих пап!" – написала Jerry Heil.

Певица Lida Lee поздравила отца символическим фотосравнением. Она показала архивный снимок, на котором еще ребенком стоит рядом с папой на фоне голубого неба, а также современное фото, где они воссоздали эту же композицию спустя годы.

"Люблю тебя, папа. И сегодня еще один день, когда я хочу остановиться и сказать тебе это, а также поблагодарить за все, что ты сделал для меня", – написала артистка.

Lida Lee также призналась, что иногда ей хочется вернуться в детство, когда они вместе проводили больше времени, гуляли, ездили на море и просто общались.

"Горжусь тем, что именно ты мой папа. Люблю тебя", – добавила она, в шутку отметив, что за 14 лет ее отец почти не изменился, а его шорты по-прежнему хорошо на нем сидят.

Наталья Денисенко ко Дню отца опубликовала серию фото с отцом. Среди современных снимков актриса также показала архивный снимок, на котором ее отец, еще молодой, позирует в фотостудии перед камерой.

Фотографиями со своим отцом поделилась и Наталья Карпа. Певица собрала подборку семейных снимков, среди которых было фото с праздника, где ее отец играет на аккордеоне.

"С Днем отца, Семен Иванович, лучший папа! Люблю и благодарю за все! Пусть Господь благословит на долгие годы", – написала артистка.

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