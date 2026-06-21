Летняя жара заставляет почти круглосуточно пользоваться кондиционерами. Дома, в офисах, магазинах и автомобилях охлажденный воздух помогает легче переносить высокие температуры. Но неправильное использование кондиционера может стать причиной ухудшения самочувствия и даже проблем со здоровьем.

Не стоит превращать комнату в холодильник

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Одна из самых распространённых ошибок - установка слишком низкой температуры. Когда за окном +35°C, многие стараются охладить помещение до +18°C или даже ниже. Такой перепад создает дополнительный стресс для организма.

Желательно, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5-7 градусов. В большинстве случаев комфортной считается температура 23-26°C.

Почему от кондиционера может болеть голова

Нередко люди жалуются на головную боль после длительного пребывания в помещении с кондиционером. Причин может быть несколько.

Во-первых, слишком холодный воздух вызывает спазм сосудов. Во-вторых, кондиционер снижает влажность воздуха, из-за чего могут пересыхать слизистые оболочки носа и горла. Кроме того, если поток холодного воздуха направлен непосредственно на человека, это может вызывать напряжение мышц шеи и плечевого пояса, что также иногда провоцирует головную боль.

Опасность постоянных перепадов температуры

В жару многие люди в течение дня неоднократно переходят из прохладного помещения на улицу и обратно. Такие резкие изменения температуры заставляют организм постоянно адаптироваться к новым условиям.

Для здорового человека это обычно не представляет серьёзной угрозы, однако может вызывать дискомфорт, усталость, головокружение или общее ухудшение самочувствия.

Особенно чувствительными к температурным колебаниям могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью или хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Почему не стоит сидеть под струёй холодного воздуха

Прямой поток холодного воздуха несёт наибольший риск. Длительное пребывание под кондиционером может привести к локальному переохлаждению мышц и связок.

Именно поэтому после рабочего дня люди могут ощущать боль в шее, плечах или пояснице. Причиной часто становится многочасовое воздействие холодного воздуха на один участок тела.

Не забывайте о чистке кондиционера

Ещё одно важное условие безопасного использования - регулярная очистка фильтров. Если кондиционер долго не обслуживается, в нём накапливаются пыль, аллергены и микроорганизмы.

Грязные фильтры могут ухудшать качество воздуха в помещении и провоцировать раздражение дыхательных путей, особенно у людей с аллергией или бронхиальной астмой.

Как пользоваться кондиционером правильно

Чтобы кондиционер помогал пережить жару без негативных последствий для здоровья, достаточно соблюдать несколько простых правил:

поддерживать температуру в пределах 23-26°C;• избегать резких перепадов температуры между помещением и улицей;• не направлять поток воздуха непосредственно на людей; • регулярно проветривать помещение; • своевременно очищать и обслуживать кондиционер; • поддерживать достаточный питьевой режим в жаркие дни.

Подытожим

Кондиционер давно стал неотъемлемой частью комфортной жизни летом. Но максимальную пользу он приносит только тогда, когда используется разумно и без чрезмерного охлаждения помещения.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!