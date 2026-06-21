Итак, первый пошёл: сначала Белый, потом - надеюсь, и двуглавый.

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Це не просто "та пішов ти в дупу разом зі своїм сраним орденом", навіть не тільки сприяння Зеленському напередодні виборів.

Це й фактична робота на українську свідомість, на єднання української нації.

Україна наближається до свого 45-го (навіть 45/47 це вже розуміє), мордор - до свого 17-го, а Польща - до свого 39-го (ще й каже, сука, Украіні, яка б’ється за всю Європу і страждає під бомбами й дронами, про ПОЛЬСЬКИЙ ПОРІГ БОЛЮ, який ми порушили)!

Так от. До речі.

7 грудня 1970 року німецький канцлер Віллі Брандт став на коліна у Варшаві - це відкрило шлях до примирення між Польщею й Німеччиною, але, зі слів DW, деяким полякам і зараз цей жест видається "порожнім"; тож (додаю я вже від себе) Брандта серед кавалерів цього ордена немає.

Проте Муссоліні - є. З 1923 року. Й ніхто його звідти протягом вже понад століття не прибирає…