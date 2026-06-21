Поляки — молодцы.

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Они отстаивают свои интересы: экономические, политические, исторические.

Им плевать, что у соседей идет экзистенциальная война за выживание.

Им плевать, что у соседей есть свои герои, своя освободительная борьба и не менее болезненные вопросы из нашей общей истории.

Почему же мы такие глупые?

Далее текст на языке оригинала

Поляки нам не друзі і не вороги.

Поляки просто наші сусіди.

Буває - допомагають.

Буває - шкодять.

Буває - дружать

Буває - ворогують

Вам нагадати, як вони висипали українське зерно чи як блокували виїзд і заїзд українських фур і вантажів вже під час війни.

Чи може обговоримо, як вони себе поводять на кордоні по відношенню до українців.

Ну це ж не в перше.

У них постійно є до нас якісь дой*бки.

Поляки прагматичні.

Вони люблять нас повчати.

Вони люблять ставити нас на місце.

А ще більше - люблять на нас заробляти.

Їх влаштовує наша робоча сила.

Їх влаштовують наші туристичні витрати.

Їх влаштовує заробляти на транзиті нашого імпорту і експорту.

Їх влаштовує масово експортувати нам свої товари і сервіси.

Тут вони не скаржаться

Але не влаштовують наші права, переконання і прагнення.

Тому.

В наших інтересах - брати приклад.

Пропоную.

Ніяких ворожих дій до сусідів поляків - тільки тверезий прагматизм.

Всі галузі де є українські виробники і українські продавці повинні мати значну перевагу перед сусідами.

Бо це наші національні економічні інтереси. Прибуток повинен залишатися в Україні і для українців.

Чесно.

Прагматична.

Без цих сентиментів про братів і друзів.

Насправді.

Поляки вчать нас, як ставити свої стратегічні, економічні, політичні і історичні інтереси вище інтересів сусідів.

Пропоную, не чекати і нарешті вже засвоїти цей урок - бути відмінними учнями і вдячними за урок сусідами.

Дякуємо за 2022

Дякуємо за сусідство.

Дякуємо за навчання

Але українські бренди повинні мати преференції, а польські аналоги - високі імпортні мита. Бо це в наших інтерес.

Кожен польський аналог повинен бути мінімум на 1 гривню дорожчий за український.

Так, штучно.

Подобається продавати на українському ринку те що тут і так є - платіть.

Подобається їсти і вдягати польське коли є українські аналоги - платіть.

Бо це і є справжні національні інтереси України. Де свої інтереси на першому місці, а сусіда - на двадцять пʼятому.

Якщо.

Молочка - наш конкурент. Вибачте сусіди - тут тільки через захмарні мита.

Якщо Allegro, Pepco, Sinsay - конкуренти нашим українським виробникам і постачальникам. Аналогічно.

Досить вже вдавати з сусідів - братів.

Цей Орел - наш унікальний шанс перевантажити ці абʼюзивні стосунки і почати думати про себе і свої інтереси.