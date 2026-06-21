Блог | Польша – лишь наш сосед. Пришло время поставить свои интересы на первое место
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Поляки — молодцы.
Они отстаивают свои интересы: экономические, политические, исторические.
Им плевать, что у соседей идет экзистенциальная война за выживание.
Им плевать, что у соседей есть свои герои, своя освободительная борьба и не менее болезненные вопросы из нашей общей истории.
Почему же мы такие глупые?
Далее текст на языке оригинала
Поляки нам не друзі і не вороги.
Поляки просто наші сусіди.
Буває - допомагають.
Буває - шкодять.
Буває - дружать
Буває - ворогують
Вам нагадати, як вони висипали українське зерно чи як блокували виїзд і заїзд українських фур і вантажів вже під час війни.
Чи може обговоримо, як вони себе поводять на кордоні по відношенню до українців.
Ну це ж не в перше.
У них постійно є до нас якісь дой*бки.
Поляки прагматичні.
Вони люблять нас повчати.
Вони люблять ставити нас на місце.
А ще більше - люблять на нас заробляти.
Їх влаштовує наша робоча сила.
Їх влаштовують наші туристичні витрати.
Їх влаштовує заробляти на транзиті нашого імпорту і експорту.
Їх влаштовує масово експортувати нам свої товари і сервіси.
Тут вони не скаржаться
Але не влаштовують наші права, переконання і прагнення.
Тому.
В наших інтересах - брати приклад.
Пропоную.
Ніяких ворожих дій до сусідів поляків - тільки тверезий прагматизм.
Всі галузі де є українські виробники і українські продавці повинні мати значну перевагу перед сусідами.
Бо це наші національні економічні інтереси. Прибуток повинен залишатися в Україні і для українців.
Чесно.
Прагматична.
Без цих сентиментів про братів і друзів.
Насправді.
Поляки вчать нас, як ставити свої стратегічні, економічні, політичні і історичні інтереси вище інтересів сусідів.
Пропоную, не чекати і нарешті вже засвоїти цей урок - бути відмінними учнями і вдячними за урок сусідами.
Дякуємо за 2022
Дякуємо за сусідство.
Дякуємо за навчання
Але українські бренди повинні мати преференції, а польські аналоги - високі імпортні мита. Бо це в наших інтерес.
Кожен польський аналог повинен бути мінімум на 1 гривню дорожчий за український.
Так, штучно.
Подобається продавати на українському ринку те що тут і так є - платіть.
Подобається їсти і вдягати польське коли є українські аналоги - платіть.
Бо це і є справжні національні інтереси України. Де свої інтереси на першому місці, а сусіда - на двадцять пʼятому.
Якщо.
Молочка - наш конкурент. Вибачте сусіди - тут тільки через захмарні мита.
Якщо Allegro, Pepco, Sinsay - конкуренти нашим українським виробникам і постачальникам. Аналогічно.
Досить вже вдавати з сусідів - братів.
Цей Орел - наш унікальний шанс перевантажити ці абʼюзивні стосунки і почати думати про себе і свої інтереси.