Муссолини, Екатерина II и не только: кто из исторических антигероев до сих пор имеет польский орден Белого орла, который забрали у Зеленского

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, который был вручен ему его предшественником, Анджеем Дудой. Однако в то же время эта награда до сих пор остается у таких исторических личностей, которые наделали немало бед в мировой истории.

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Среди кавалеров ведущей польской награды есть исторические личности, которые напрямую связаны с Россией. OBOZ.UA рассказывает, кого до сих пор не лишили государственной награды.

Бенито Муссолини

Итальянский "дуче" остается самым противоречивым кавалером этой награды. Орден ему вручили в 1923 году, во время официального визита польской делегации в Рим, ещё до начала Второй мировой войны и заключения союза с Адольфом Гитлером.

На тот момент Варшава, как и большинство столиц Европы, ещё поддерживала дипломатические отношения с фашистским правительством, а вручение государственных наград иностранным лидерам было обычной практикой. После Второй мировой войны имя Муссолини стало символом европейского фашизма, но польскую награду не отозвали даже после его смерти.

Екатерина II

Имя одной из самых влиятельных императриц XVIII века для поляков неразрывно связано с утратой их независимости. Благодаря ей Россия усилила контроль над Речью Посполитой, вмешивалась в её внутреннюю политику и блокировала реформаторские процессы.

Императрица была одной из главных инициаторов трёх разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годах, после которых Польша как независимое государство на более чем столетие исчезла с политической карты Европы. Несмотря на это, она до сих пор остаётся кавалером Ордена Белого Орла, который получила в 1787 году от последнего польского короля Станислава Августа Понятовского во время Каневской встречи.

Александр Суворов

У "варшавского палача" до сих пор не отобрали врученный орден. Именно Суворов стоит за резней в Праге и истреблением мирных жителей пригорода Варшавы во время подавления восстания Тадеуша Костюшко в ноябре 1794 года. Тогда после штурма, по оценкам польских источников, Суворов уничтожил до 20 тысяч поляков, в том числе женщин и детей.

Именно после этих событий Польша оказалась на пороге окончательного, третьего раздела. Несмотря на такую репутацию, Суворов также был награжден Орденом Белого Орла. Для поляков это трагический парадокс, ведь военачальника наградили за уничтожение их государства.

Виктор Эммануил III

Итальянскому королю была вручена государственная награда в знак дипломатического признания и в целях укрепления двусторонних отношений между Италией и восстановленной Польской Республикой, в частности для содействия продвижению польских интересов, таких как признание восточных границ и концессии в Галиции, на европейской арене.

Эту награду монарх получил в период межвоенного сближения, ведь в 1920-х годах государства активно обменивались высшими государственными наградами в знак дипломатического признания.

Император Хирохито

Спасенный Дугласом Макартуром от Токийского трибунала после Второй мировой войны император Хирохито получил польский Орден Белого Орла в 1922 году в статусе наследного принца-регента.

Именно тогда Токио осуществил масштабную гуманитарную миссию, которая навсегда вошла в историю польско-японских отношений. Японский Красный Крест, находившийся тогда под личным покровительством императорского двора, включая Хирохито, эвакуировал из охваченной гражданской войной Сибири более 700 польских детей-сирот (детей сосланных поляков). Император распорядился обеспечить им лечение и питание, после чего принял участие в проводах детей обратно в Польшу, что и было успешно выполнено.

Однако это не помешало ему во время Второй мировой войны, под гораздо более агрессивным влиянием тогдашнего премьера Японии Фумимару Коноэ, подписать печально известный приказ № 731 об экспериментах над китайскими военнопленными и "приказ о женщинах для утех", который отправил женщин и девушек из Китая, Кореи и Филиппин в сексуальное рабство.

Нурсултан Назарбаев

"Елбасы" получил Орден Белого Орла во время официального визита экс-президента страны Александра Квасьневского в Астану в 2004 году с официальной формулировкой "За выдающиеся заслуги в развитии сотрудничества между Республикой Польша и Республикой Казахстан".

В то время Варшава активно искала альтернативные источники поставок нефти и газа, чтобы снизить зависимость от России. Астана рассматривалась как ключевой стратегический партнер, который мог поставлять необходимое в обход российских сетей. Кроме того, правительство первого казахстанского президента обеспечило польской диаспоре в Казахстане (потомкам поляков, массово депортированных советским режимом в 1930–1940-х гг.) культурную автономию, возможность изучать язык и создавать национальные организации.

Стоит отметить, что сейчас в Польше награждение Назарбаева периодически становится объектом критики со стороны правозащитников из-за ситуации с правами человека в Казахстане во время его правления (1991–2019 гг.).

Напомним, ранее экс-депутат Сейма Польши Пётр Фоглер заявил о возвращении своего ордена Белого Орла президенту Каролю Навроцкому, выразив протест против решения в отношении Владимира Зеленского. Инцидент приобрел политический резонанс и вызвал дискуссии в польском обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, от своих польских орденов отказались и бывшие президенты Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Пятый президент подчеркнул, что решение Кароля Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

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