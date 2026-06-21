В окружении Путина намекнули на отказ от анкориджских «договоренностей» с Трампом и заявили, что ждут победы

В Кремле фактически поставили под сомнение договоренности, достигнутые между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным относительно урегулирования войны в Украине. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва больше не ориентируется на их выполнение.

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Вместо этого в РФ открыто говорят об ожидании "победы" и реализации собственных целей. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Ушакова, Россия не рассматривает договоренности, достигнутые в ходе переговоров на Аляске между Путиным и Трампом, как обязательства, подлежащие выполнению.

Он заявил, что позиция Кремля заключается не в реализации этих договоренностей, а в достижении собственных политических и военных целей.

"Мы не ждем выполнения этих договоренностей или соглашений, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", — заявил Ушаков.

Также он утверждает, что одна из сторон якобы по-прежнему привержена "анкориджским договоренностям", тогда как другая, по его словам, не смогла выполнить свою часть соглашений.

"Одна сторона, как и прежде, привержена тем договоренностям, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона… оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути", — сказал он.

Что такое "анкориджские договоренности"

Речь идет о непубличных или полуформализованных договоренностях, которые, по утверждениям российской стороны, были достигнуты во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска). Детали этих переговоров официально не раскрывались.

По версии российских чиновников, эти обсуждения касались возможных подходов к "урегулированию украинского вопроса", включая прекращение боевых действий и формирование новой архитектуры безопасности.

В то же время никаких подтвержденных публичных документов или согласованных договоренностей по итогам той встречи не обнародовалось, а стороны по-разному трактуют само содержание и результаты переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский уже заявлял, что Киев выступает за организацию его встречи с Владимиром Путиным для проведения мирных переговоров до начала зимы. В Украине даже готовы рассмотреть для этого нейтральную площадку. Одновременно глава нашего государства сказал, что Москва переживет очень тяжелую зиму, если мирный договор не будет заключен к тому времени.

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