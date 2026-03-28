Футболисты сборной Ирана держали школьные рюкзаки во время гимна. Почему так произошло и в чем смысл. Видео

Футболисты сборной Ирана провели акцию памяти перед товарищеским матчем с командой Нигерии в турецком Белеке. Во время исполнения гимна игроки выстроилась на поле с розовыми и фиолетовыми рюкзаками в руках.

Этот жест связан с атакой на школу "Шаджарат ат-Тайиба" в Минабе, где, по данным Тегерана, в первый день совместных ударов США и Израиля погибли более 175 человек, включая детей и учителей.

Вице-президент федерации футбола Ирана Мехди Мохаммад Наби заявил, что акция была коллективным решением команды. Он подчеркнул, что футболисты были глубоко потрясены произошедшим и таким образом хотели выразить сочувствие жертвам.

Американские военные следователи считают вероятным участие США в ударе, однако окончательные выводы пока не сделаны, расследование продолжается, пишет Reutres.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека призвал Вашингтон завершить расследование удара на заседании Совета по правам человека. Представители иранской команды отметили, что осведомлены о обсуждениях и рассчитывают на "ясное и соответствующее решение".

Ранее часть игроков женской сборной Ирана отказалась петь гимн на матче Кубка Азии, после чего государственные медиа Ирана назвали спортсменок "предательницами военного времени".

Президент США Дональд Трамп заявлял, что сборная Ирана может выступать на территории страны, однако это может быть небезопасно для самих игроков. Федерация футбола Ирана ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей чемпионата мира из США в Мексику.

Матч против Нигерии завершился поражением Ирана со счетом 1:2. Следующий товарищеский поединок команда проведет против Коста-Рики.

