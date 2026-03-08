В Иране назвали свою футбольную сборную 'предателями' и потребовали 'строго наказать' после случившегося на Кубке Азии среди женщин

Женская сборная Ирана по футболу подверглась жесткой критике на государственном телевидении после матча Кубка Азии. Причиной стало то, что игроки не исполнили национальный гимн перед стартовой встречей турнира.

Видео дня

Инцидент произошел перед первым матчем иранской команды на Кубке Азии среди женщин в Австралии против сборной Южной Кореи. Во время исполнения гимна футболистки оставались молча.

Позднее, перед следующей игрой против Австралии через три дня, игроки уже исполнили гимн и отдали салют.

На государственном телевидении Ирана ведущий Мохаммад Реза Шахбази резко раскритиковал поведение команды. Он заявил, что в условиях войны подобные действия должны караться строже и назвал случившееся проявлением "бесчестия и отсутствия патриотизма".

По его словам, тех, кто действует против страны в военное время, необходимо наказывать особенно жестко. Он подчеркнул, что отказ исполнять гимн на турнире является, по его выражению, "вершиной бесчестия и непатриотичности", добавив, что общество и власти должны относиться к таким людям как к "предателям военного времени".

В своем выступлении он также заявил: "Предатели во время войны должны наказываться строже. Любой, кто делает шаг против страны в условиях войны, должен получить более жесткое наказание".

В объединении профсоюзов футболистов FIFPRO Asia/Oceania сообщили, что направили письма в Азиатскую конфедерацию футбола и ФИФА с просьбой срочно вступить в контакт с Федерацией футбола Ирана и правительством Австралии для обеспечения безопасности игроков.

В заявлении организации отмечается обеспокоенность тем, что после турнира спортсменки могут столкнуться с опасностью по возвращении в Иран, а также тревогу вызвали сообщения о публичной критике команды на государственном телевидении за молчание во время исполнения гимна.

Форвард сборной Ирана Сара Дидар ранее заявляла, что команда переживает из-за происходящего в стране и испытывает тревогу за своих близких.

Сборная Ирана проиграла первые два матча группового этапа Кубка Азии. В последней игре группы команда должна встретиться с Филиппинами, а победа с крупным счетом может позволить иранкам выйти в четвертьфинал как одной из лучших команд, занявших третье место.

