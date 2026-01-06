Футболист сборной Украины расплакался после случившегося в матче Серии А. Видео

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик не сдержал эмоций во время матча чемпионата Италии против "Лечче" и покинул поле со слезами на глазах после вынужденной замены. 28-летний футболист сборной Украины сумел отличиться голом, однако радость от возвращения результативности длилась недолго.

Выйдя на замену во втором тайме, Довбик сумел поразить ворота соперника, прервав безголевую серию, которая продолжалась более двух месяцев.

Однако уже спустя некоторое время после выхода на поле украинец вновь почувствовал боль в ноге. Новый дискомфорт не позволил нашему соотечественнику продолжить игру, и тренерский штаб "Ромы" был вынужден его снова заменить.

Этот матч стал для Довбика лишь третьим после травмы, из-за которой он выбыл из строя примерно на полтора месяца с начала ноября. Возвращаясь на скамейку запасных после замены, футболист выглядел подавленным и не смог сдержать слез, что попало в трансляцию и быстро разошлось по сети.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер римской "Ромы" Джанпьеро Гасперини принял окончательное решение отказаться от услуг Довбика.

Не так давно стало известно, что Довбик отказался покидать чемпионат Италии ради трансфера в один из английских клубов. СМИ уточняли, что ситуация вокруг форварда сборной Украины заходит в тупик. Также на днях стало известно, что от услуг Артема отказался мадридский "Атлетико".

При этом руководство "Ромы" навесило на Артема многомиллионный ценник.