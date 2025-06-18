УкраїнськаУКР
русскийРУС

ФИФА вводит "украинское" правило в футболе из-за войны Израиля с Ираном

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,2 т.
ФИФА вводит 'украинское' правило в футболе из-за войны Израиля с Ираном

Обострение политической и военной обстановки на Ближнем Востоке, вызванное конфликтом между Израилем и Ираном, затронуло и футбольный мир. По данным изданий Euro-Football и The One, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность разрешить иностранным игрокам, выступающим за израильские клубы, в одностороннем порядке расторгать контракты без выплаты компенсаций, сообщает zamin.uz.

Видео дня

Такое решение может быть принято в целях защиты футболистов — при официальном одобрении они смогут покинуть страну, сославшись на соображения личной безопасности.

Некоторые футболисты уже начали покидать израильские клубы. Португальский полузащитник Юри Медейруш расторг контракт с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы, заявив, что ситуация в регионе представляет угрозу для его жизни. В похожем положении оказался его соотечественник Робиньо, подписавший контракт с "Хапоэлем" Хайфа, но так и не прилетевший в Израиль.

ФИФА вводит "украинское" правило в футболе из-за войны Израиля с Ираном

Аналогичный прецедент уже был в 2022 году, когда ФИФА разрешила легионерам, выступавшим за российские клубы, покинуть страну после начала войны против Украины. Тогда это стало правовым механизмом для ухода десятков игроков.

ФИФА вводит "украинское" правило в футболе из-за войны Израиля с Ираном

Израильские клубы пока не отстранены от участия в еврокубках, и по-прежнему могут выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Однако в случае дальнейшего обострения ситуации ФИФА и УЕФА могут ввести дополнительные ограничения.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами. Такие ликвидации продолжались и в последующие дни.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. Обмен взаимными ударами продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!