ФИФА вводит 'украинское' правило в футболе из-за войны Израиля с Ираном

Обострение политической и военной обстановки на Ближнем Востоке, вызванное конфликтом между Израилем и Ираном, затронуло и футбольный мир. По данным изданий Euro-Football и The One, Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность разрешить иностранным игрокам, выступающим за израильские клубы, в одностороннем порядке расторгать контракты без выплаты компенсаций, сообщает zamin.uz.

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Такое решение может быть принято в целях защиты футболистов — при официальном одобрении они смогут покинуть страну, сославшись на соображения личной безопасности.

Некоторые футболисты уже начали покидать израильские клубы. Португальский полузащитник Юри Медейруш расторг контракт с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы, заявив, что ситуация в регионе представляет угрозу для его жизни. В похожем положении оказался его соотечественник Робиньо, подписавший контракт с "Хапоэлем" Хайфа, но так и не прилетевший в Израиль.

Аналогичный прецедент уже был в 2022 году, когда ФИФА разрешила легионерам, выступавшим за российские клубы, покинуть страну после начала войны против Украины. Тогда это стало правовым механизмом для ухода десятков игроков.

Израильские клубы пока не отстранены от участия в еврокубках, и по-прежнему могут выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Однако в случае дальнейшего обострения ситуации ФИФА и УЕФА могут ввести дополнительные ограничения.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них – главнокомандующий КСИР Хосейн Салами. Такие ликвидации продолжались и в последующие дни.

В ответ Иран атаковал Израиль, запустив баллистические ракеты. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, однако были и попадания: десятки людей получили ранения, есть погибшие. Обмен взаимными ударами продолжается.

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