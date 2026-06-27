"Приват" подал иск против клиентки, у которой мошенники украли деньги: судья списал долг и обязал банк выплатить женщине крупную компенсацию

Франковский районный суд Львова отказал "ПриватБанку" в взыскании задолженности с клиентки и частично удовлетворил ее встречный иск. Суд обязалбанк аннулировать кредитный долг в размере 142,7 тыс. грн, возникший в результате действий мошенников, вернуть списанные средства и выплатить женщине компенсацию за моральныйущерб в размере 20 тыс. грн.

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Такое решение по делу № 465/5497/23 суд вынес 8 июня 2026 года. Долг возник еще несколько лет назад. Тогда клиентка банка обнаружила, что её мобильный номер оказался вне зоны доступа, а злоумышленники тем временем перевыпустили её SIM-карту и получили доступ к приложению "Приват24".

В течение нескольких часов мошенники повысили кредитный лимит и сняли наличные через банкоматы в Днепре, а также осуществили ряд переводов. В общей сложности с дебетового (зарплатного) и кредитного счетов женщины исчезло более 128 тыс. грн. Кроме того, на её имя без её ведома была открыта новая карта, с которой также списали средства. Потерпевшая сразу заблокировала карты через горячую линию 3700 и обратилась с заявлением в полицию, где по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Представители банка настаивали, что у клиентки имеется задолженность в размере 142,7 тыс. грн (остаток по кредиту и проценты). Банк требовал взыскать эти средства, ссылаясь на то, что операции были проведены с использованием корректных данных для авторизации.

Адвокат женщины подчеркивал, что она никому не передавала свои ПИН-коды или пароли. Поскольку деньги были похищены в результате несанкционированного доступа третьих лиц к ее финансовому номеру, она подала встречный иск с требованием аннулировать долг, вернуть ее личные средства и взыскать с банка моральный ущерб.

Суд встал на сторону потребителя, отметив, что финансовое учреждение не смогло доказать вину пользователя в утечке информации. Из материалов внутреннего расследования самого банка стало известно, что злоумышленники находились в чужом аккаунте "Приват24", а на камерах наблюдения возле банкомата в Днепре был зафиксирован неизвестный мужчина.

В обосновании решения суд отметил: "Банком не доказано, как пользователь банковских услуг своими действиями или бездействием способствовала доступу к сведениям своего личного счета, аккаунта или приложения "Приват24", незаконному использованию финансового телефона, утрате, незаконному использованию информации, позволяющей инициировать заключение договоров..."

Также судья подчеркнул надлежащую реакцию потерпевшей: "Ответчица сразу после обнаружения ею факта списания с её карты денежных средств обратилась в банк с просьбой заблокировать её карты и в правоохранительные органы по поводу совершения в отношении неё мошеннических действий, что свидетельствует об отсутствии у нее намерения на оформление в дальнейшем от ее имени договоров".

На её счёт не только вернут похищенные средства, но и выплатят 20 тыс. грн моральной компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в ПриватБанке произошел масштабный сбой. Днем 5 июня некоторое время клиенты не могли авторизоваться ни на сайте, ни в мобильном банкинге.

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