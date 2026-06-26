В Швейцарии июньская температура воздуха побила исторический рекорд: какие последствия это может иметь для всей Европы

В Швейцарии впервые за всю историю метеорологических наблюдений в июне температура воздуха приблизилась к +38 °C. Это не просто очередной погодный рекорд, а сигнал о масштабных климатических процессах, которые могут повлиять на энергетику, водные ресурсы, транспорт и безопасность всей Европы.

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Об этом сообщил климатолог Олег Белинский. Он объяснил, почему аномальная жара в Швейцарии может иметь долгосрочные последствия для всей Европы.

Альпы перестают выполнять роль природного "холодильника" Европы

По словам эксперта, Альпы являются одним из ключевых природных регуляторов европейского климата.

Именно они накапливают запасы снега и льда, снабжают водой крупнейшие реки континента и помогают поддерживать стабильный температурный режим.

Впрочем, когда температура в альпийских долинах приближается к +38 °C, эта природная система начинает работать совсем иначе.

Белинский пояснил, что в таких условиях нулевая изотерма поднимается выше отметки в 5000 метров. Это означает, что почти все альпийские ледники переходят в режим непрерывного таяния.

По его словам, даже вершина Монблана, высота которой составляет 4805 метров, временно может оказываться в зоне плюсовых температур.

Таяние ледников может резко ускориться

Климатолог отметил, что этой зимой в Альпах выпало достаточно снега, однако всё будет зависеть от продолжительности нынешней волны жары.

Если высокие температуры сохранятся, защитный слой снега быстро растает, обнажив тёмный лёд, который поглощает значительно больше солнечной энергии.

В результате скорость таяния ледников резко возрастет.

Франция уже сталкивается с проблемами в энергетике

По словам Белинского, первые последствия экстремальной жары уже ощущает Франция.

Из-за перегрева речной воды отдельные атомные электростанции вынуждены сокращать выработку электроэнергии.

Эксперт пояснил, что реакторы используют большие объемы воды для охлаждения. Если вода в реках становится слишком теплой, станции не могут работать на полную мощность, ведь сброс еще более горячей воды угрожает местным экосистемам.

При этом именно во время жары резко возрастает потребление электроэнергии из-за массового использования кондиционеров.

После таяния ледников могут обмелеть крупнейшие реки Европы

Белинский предупредил, что сначала активное таяние снега даже может временно повысить уровень воды в реках.

Однако уже через несколько недель ситуация кардинально меняется.

Когда запасы снега иссякают, а ледники больше не могут компенсировать потери, начинают мелеть Рейн, Рона, По и Дунай.

По словам климатолога, подобная ситуация уже наблюдалась в 2003 и особенно в 2022 году.

Тогда на Дунае уровень воды упал настолько, что в Сербии стали видны затопленные немецкие корабли времен Второй мировой войны, а на Рейне баржи были вынуждены перевозить лишь часть обычного груза.

Это привело к удорожанию перевозок топлива, зерна, металла, удобрений и другой промышленной продукции.

После жары могут последовать пожары и разрушительные ливни

Еще одним последствием длительных высоких температур эксперт назвал резкое увеличение риска масштабных лесных пожаров.

Наиболее опасная ситуация может сложиться во Франции, Испании, Италии, Португалии, Греции и странах Балканского полуострова.

Впрочем, на этом цепочка последствий не заканчивается.

После длительного периода жары атмосфера накапливает огромное количество энергии. Когда тепловой купол разрушается и поступает более холодный воздух, резкий контраст температур может привести к образованию мощных грозовых фронтов.

По словам Белинского, это может привести к шквалам, крупному граду, смерчам, ураганному ветру и ливням, во время которых за несколько часов выпадает месячная норма осадков.

Из-за пересушенной почвы вода не успевает впитываться, что повышает риск подтопления городов, дорог, туннелей и железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в горных районах возрастает опасность селевых потоков и камнепадов из-за таяния многолетней мерзлоты.

Экстремальная жара запускает цепную реакцию

Климатолог подчеркнул, что одна волна экстремальной жары способна запустить целый ряд взаимосвязанных процессов.

Сначала фиксируются температурные рекорды, затем возникают проблемы в энергетике, далее начинают мелеть реки и затрудняется судоходство. После этого возрастает риск масштабных лесных пожаров, а завершается эта цепочка разрушительными грозами, локальными наводнениями и другими опасными погодными явлениями.

По словам Белинского, температура почти +38 °C в Швейцарии — это не просто новый климатический рекорд, а свидетельство глубоких изменений, которые могут иметь долгосрочные последствия для всей Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, мощная волна жары обрушилась на юг Европы, приведя к первым смертельным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры. В Италии и Испании люди умирают от аномальных температур.

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