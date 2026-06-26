"Важное обновление! Последний бой": Усик сделал новое заявление после отказа от всех чемпионских поясов

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александра Усик (25-0, 16 КО) уточнил свое заявление об отказе от всех своих титулов. Наш соотечественник отметил, что пошел на такой шаг перед тем, как провести последний поединок на профессиональном ринге.

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Соответствующее заявление 39-летний боксе сделал на своей странице в социальной сети Instagram. Украинец добавил, что готовится к завершению карьеры. При этом Усик решил освободить свои титулы для того, чтобы другие представители королевского дивизиона могли за них побороться.

"Внимание! Важное обновление! Я делаю вакантными свои титулы объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBC перед тем, как выйти на ринг на свой последний бой", – написал Усик.

Наш соотечественник владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). В минувшем году его вынудили отказаться от титула чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

23 мая нынешнего года Усик победил техническим нокаутом Рико Верховена (1-1, 1 КО). После этого WBC поставил украинцу ультиматум и назначил обязательного соперника.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин не исключил, что украинский боксер может немедленно завершить профессиональную карьеру.

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