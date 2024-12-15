ФИФА ответила Украине на протест за случившееся во время жеребьевки ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) извинилась за неправильное отображения карты Украины, на котором отсутствовал Крымский полуостров. Этот инцидент произошел во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

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После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) в адрес ФИФА направила ноту протеста, указав на недопустимость таких ошибок и потребовала разъяснений.

В своем ответе ФИФА заявила, что карта была подготовлена сторонним подрядчиком. После выявления ошибки организация предприняла оперативные меры: удаление изображения из обращения и начала внутренней проверки. Эти шаги, по заверениям ФИФА, направлены на предотвращение подобных случаев в будущем.

Организация также выразила сожаление о том, что произошедшее могло нанести моральный ущерб, подчеркнув уважение к позиции УАФ и деликатность данного вопроса. Представители ФИФА отметили, что инцидент не был намеренным, и поблагодарили УАФ за понимание и готовность к конструктивному диалогу.

Ответ подписал руководитель взаимодействия с национальными ассоциациями ФИФА Эльхан Мамедов. В организации заявили о своей открытости к дальнейшему обсуждению вопроса и готовы предоставить дополнительные разъяснения по мере необходимости.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 декабря в Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира–2026 в европейской зоне. Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками станут Франция или Хорватия (победитель четвертьфинала Лиги наций), а также Исландия и Азербайджан.

Ранее ФИФА приняла решение относительно проведение чемпионата мира-2030, окончательно исключив украинскую заявку.

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