Исключили Украину. ФИФА приняла официальное решение по чемпионату мира по футболу-2030. Видео

Международная федерация футбола (ФИФА) на внеочередном конгрессе в Цюрихе в среду, 11 декабря, официально объявила, что Испания, Португалия и Марокко примут чемпионат мира в 2030 году. Аргентина, Уругвай и Парагвай также станут "хозяевами столетнего юбилея", проведя по одному матчу открытия. Мундиаль в 2034 году примет Саудовская Аравия.

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На оба турнира было зарегистрировали только по одной заявке, а решение вместо голосования было принято аккламацией (аплодисментами).

24-й ЧМ по футболу ФИФА, финальная часть которого запланирована с июня по июль 2030 года, пройдет спустя ровно сто лет после первого в истории чемпионата мира.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года совет ФИФА принял решение о проведении чемпионата мира-2030 в шести странах. Впервые в истории футбола, мундиаль состоится одновременно на трех континентах.

Основные поединки состоятся в Марокко, Португалии и Испании. На месте Марокко изначально была Украина, однако в марте нашу страну исключили из заявки.

Напомним, что сборная Украины по футболу в пятницу, 13 декабря, узнает соперников по квалификационному турниру к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Подопечные Сергея Реброва после не самого удачного выступления в Лиге наций не смогли попасть в число сеянных.

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