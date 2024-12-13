Украина получила соперников в отборе к ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины сыграет в группе D в квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе.

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Наша команда была посеяна из второй корзины. Соперниками подопечных тренера Сергея Реброва стали победитель четвертьфинала Лиги наций Франция – Хорватия, а также Исландия и Азербайджан.

Украинцы стартуют в квалификации в сентябре будущего года, так как участвуют в стыковых матчах за выход в элитный дивизион Лиги наций.

Напомним, на ЧМ-2026 впервые в истории выступят 48 команд. От Европы на турнир поедут 16 представителей – 12 победителей групп и четыре сильнейших в плей-офф, куда попадут сборные, которые займут вторые места, и четыре из Лиги наций.

Украина лишь один раз в своей истории принимала участие в мировом футбольном первенстве. На ЧМ-2006 в Германии "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли будущим победителям итальянцам.

Как сообщал OBOZ.UA, ФИФА приняла решение относительно проведение чемпионата мира-2030, окончательно исключив украинскую заявку.

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