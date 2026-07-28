Европейская федерация гимнастики приняла официальное решение по России

Европейский гимнастический союз окончательно утвердил новые правила участия российских спортсменов в своих соревнованиях. Теперь они смогут выступать на чемпионатах Европы и других турнирах под эгидой организации с государственным флагом и национальным гимном.

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Соответствующее решение было официально ратифицировано генеральной ассамблеей European Gymnastics 28 июля. Таким образом, регламент европейской федерации приведен в соответствие с правилами Международной федерации гимнастики, которая еще в мае 2026 года отменила для россиян нейтральный статус и разрешила полноценное возвращение на международные соревнования.

Согласно утвержденным правилам, использование государственной символики России становится обязательной нормой на всех будущих турнирах European Gymnastics. При этом предусмотрен переходный период для соревнований, право на проведение которых было предоставлено до 28 июля 2026 года.

В таких случаях организаторы смогут не использовать российский флаг и гимн, если это прямо запрещено законодательством или требованиями властей страны-хозяйки турнира. Однако подобные ограничения не повлияют на допуск российских спортсменов – они сохранят право выступать на соревнованиях.

До окончательной ратификации решение о возвращении национальной символики уже вызывало споры. Ряд европейских федераций, включая Германию, Великобританию и Швецию, направляли протесты с требованием сохранить ограничения для российских спортсменов. Кроме того, ранее сборная России отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии после того, как местные власти не смогли гарантировать возможность выступления с государственным флагом и гимном.

Принятое генеральной ассамблеей решение окончательно закрепило новые правила проведения европейских турниров по гимнастике и устранило расхождения между регламентами European Gymnastics и Международной федерации гимнастики.

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