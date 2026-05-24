'Снять все ограничения'. Россию официально вернули с флагом и гимном на все международные соревнования по спортивной и художественной гимнастике

Российские и белорусские гимнасты получили право выступать на международных турнирах с национальной символикой после решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). Отмена нейтрального статуса уже подтверждена в заявках ближайших соревнований, включая чемпионат Европы в Болгарии.

18 мая исполком World Gymnastics принял решение о полном снятии ограничений во время заседания в египетском Шарм-эль-Шейхе. 24 мая European Gymnastics отменил аналогичные санкции для европейских турниров.

"Европейская федерация гимнастики последует решению Всемирной федерации гимнастики об отмене всех ограничений, применимых к участию России/Беларусь, поскольку временные правила Всемирной федерации гимнастики больше не действуют. Это решение будет ратифицировано на внеочередном онлайн-общем собрании, которое состоится в ближайшее время", – говорится в пресс-релизе.

Теперь спортсменам из России и Беларуси разрешено выходить на соревнования под государственными флагами и с исполнением гимнов. Решение распространяется на все пять гимнастических дисциплин: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Российские сборные уже включены в официальные протоколы ближайших стартов. Сообщается, что первыми под национальным флагом выступят акробаты на этапах Кубка мира в Болгарии. Также российские гимнастки заявлены на чемпионат Европы.

В Федерации гимнастики России и Министерстве спорта РФ назвали решение "важным шагом для возвращения страны к полноценному участию в мировом спорте".

Украинская федерация гимнастики выступила с официальным протестом. В УФГ заявили, что считают решение исполкома нарушением этических норм и положений Олимпийской хартии, а также потребовали созыва внеочередного конгресса World Gymnastics для обжалования вердикта.

