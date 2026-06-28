Европейские страны устроили бунт против России в международной гимнастике
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Девять европейских федераций гимнастики выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой European Gymnastics без ограничений. Они направили обращение с требованием пересмотреть действующие правила участия представителей РФ и Беларуси.
Немецкий гимнастический союз (DTB) направил запрос на созыв внеочередного конгресса European Gymnastics. Документ подписали федерации Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
В письме отмечается, что решение допустить национальные федерации России и Беларуси к европейским турнирам было принято в условиях ограниченного времени перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Варне. Авторы обращения подчеркнули, что после отмены временных правил FIG ситуация изменилась и требует нового рассмотрения.
Подписавшие документ федерации предложили сохранить участие российских и белорусских спортсменов только на специальных условиях. Согласно проекту резолюции, представители РФ и Беларуси не должны использовать национальные флаги, гербы и другую государственную символику на соревнованиях European Gymnastics.
Также предлагается запретить исполнение российских и белорусских гимнов на любых официальных мероприятиях. Для церемоний организаторы должны использовать нейтральную символику и нейтральную музыку, а спортсмены и судьи из России и Беларуси должны выступать под обозначением AIN – "Индивидуальные нейтральные атлеты" (от французского Athletes Individuels Neutres).
Проект резолюции предусматривает вынесение этого вопроса на голосование внеочередного конгресса European Gymnastics. После этого предложение планируют направить всем национальным федерациям, входящим в состав организации.
Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая российские и белорусские гимнасты получили право выступать на международных турнирах с национальной символикой после решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
18 мая исполком World Gymnastics принял решение о полном снятии ограничений во время заседания в египетском Шарм-эль-Шейхе. 24 мая European Gymnastics отменил аналогичные санкции для европейских турниров.
Напомним, что недавно мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок запретил использование российских государственных символов на этапе Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) по художественной гимнастике, который пройдет с 26 по 28 июня
После этого сборная России по художественной гимнастике устроила бунт и отказалась там выступать.
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