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Европейские страны устроили бунт против России в международной гимнастике

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
2,1 т.
Германия не хочет видеть трехцветную тряпку у себя на чемпионате мира
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Девять европейских федераций гимнастики выступили против допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой European Gymnastics без ограничений. Они направили обращение с требованием пересмотреть действующие правила участия представителей РФ и Беларуси.

Немецкий гимнастический союз (DTB) направил запрос на созыв внеочередного конгресса European Gymnastics. Документ подписали федерации Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Немецкий гимнастический союз направил запрос
Документ подписали федерации 11 стран

В письме отмечается, что решение допустить национальные федерации России и Беларуси к европейским турнирам было принято в условиях ограниченного времени перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Варне. Авторы обращения подчеркнули, что после отмены временных правил FIG ситуация изменилась и требует нового рассмотрения.

Германия выступила против России

Подписавшие документ федерации предложили сохранить участие российских и белорусских спортсменов только на специальных условиях. Согласно проекту резолюции, представители РФ и Беларуси не должны использовать национальные флаги, гербы и другую государственную символику на соревнованиях European Gymnastics.

Также предлагается запретить исполнение российских и белорусских гимнов на любых официальных мероприятиях. Для церемоний организаторы должны использовать нейтральную символику и нейтральную музыку, а спортсмены и судьи из России и Беларуси должны выступать под обозначением AIN – "Индивидуальные нейтральные атлеты" (от французского Athletes Individuels Neutres).

Россию требуют лишить флага

Проект резолюции предусматривает вынесение этого вопроса на голосование внеочередного конгресса European Gymnastics. После этого предложение планируют направить всем национальным федерациям, входящим в состав организации.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая российские и белорусские гимнасты получили право выступать на международных турнирах с национальной символикой после решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). 

Россию допустили с флагом и гимном

18 мая исполком World Gymnastics принял решение о полном снятии ограничений во время заседания в египетском Шарм-эль-Шейхе. 24 мая European Gymnastics отменил аналогичные санкции для европейских турниров.

Напомним, что недавно мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок запретил использование российских государственных символов на этапе Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) по художественной гимнастике, который пройдет с 26 по 28 июня

Эмиль Бок запретил использование российских государственных символов

После этого сборная России по художественной гимнастике устроила бунт и отказалась там выступать.

сборная России по художественной гимнастике устроила бунт

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