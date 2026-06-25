В Румынии "запретили Россию" на крупном турнире по художественной гимнастике. Видео

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против использования российских государственных символов на этапе Кубка мирового вызова (World Challenge Cup) по художественной гимнастике, который пройдет с 26 по 28 июня. Поводом стало решение международной федерации разрешить спортсменам из России выступать с флагом и гимном на официальных турнирах.

Видео дня

По словам чиновника, когда город соглашался принять соревнования в BT Arena, действовали правила, запрещавшие российским спортсменам использовать национальный флаг и гимн. Однако недавно международная федерация изменила регламент и разрешила применение этих символов на официальных стартах, включая турнир в Румынии.

Бок заявил, что в спортивной арене Клужа российский гимн звучать не будет, а флаг РФ не будет использоваться для представления спортсменов. Он подчеркнул, что решение не направлено против самих гимнастов и не связано со спортом как таковым.

Мэр отметил, что считает недопустимым использование символики государства, которое он назвал агрессором, на территории страны Европейского союза. По его словам, Румыния и ЕС неоднократно выражали поддержку Украине и осуждали действия России.

Также Бок потребовал от Международной федерации гимнастики сохранить правила, которые действовали на момент принятия решения о проведении турнира в Клуж-Напоке. Кроме того, он обратился к Федерации гимнастики Румынии и государственным органам с просьбой заранее урегулировать ситуацию, чтобы во время соревнований не возникло конфликтов и споров.

На World Challenge Cup в Клуж-Напоке (Румыния) выступят 7 российских гимнасток.

Состав участниц от России

Индивидуальная программа (2 спортсменки): Мария Борисова Ева Кононова

Групповые упражнения (5 спортсменок — сборная "Небесной Грации"): Арина Лысенко Алина Прощалыкина Алёна Селиверстова Нелли Реуцкая Николь Андрончик



Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!