Украина – не самая жесткая: росСМИ назвали 14 стран, которые выступили против возвращения России в турниры УЕФА

14 стран-членов Европейского футбольного союза (УЕФА) выступают категорически против возвращения российских команд в международные турниры. При этом особо жесткую позицию занимает Польша, которая инициировала идею полного исключения РФ из организации.

Об этом информирует портал Sport24, рассказывая о происходящем на исполкоме УЕФА, который состоялся 11 сентября в Тиране. По его данным, против восстановления России в турнирах УЕФА в любом формате кроме поляков выступили также Латвия, Литва, Эстония, Украина, Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Часть стран поддерживают смягчение санкций в отношении страны-агрессорки с допуском женских и юношеских команд. Эту позицию поддерживают шведы, финны и норвежцы, а готовы присоединиться к обсуждению Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения и Чехия.

Польша предложила не просто исключить россиян из состава УЕФА, но и интегрировать их в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Однако пока такое решение не рассматривается.

За полное восстановление участия РФ выступают Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александр Чеферин пожаловался на "политическую истерию" в вопросе возвращения россиян в международные турниры.

