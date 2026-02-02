На Прикарпатье пьяный полицейский устроил ДТП на служебном авто: что решил суд. Фото

В селе Сваричев на Ивано-Франковщине произошло дорожно-транспортное происшествие, которое устроил сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина, находившаяся в салоне одного из авто, которые протаранил пьяный полицейский.

Суд избрал меру пресечения виновнику ДТП. Об этом сообщило местное издание"Блиц-Инфо".

Ивано-Франковский городской суд отправил полицейского под арест с правом на залог.

Что предшествовало

30 января около 16:30 на Рожнятовщине в селе Сваричив произошло ДТП с участием служебного авто полиции Renault и еще двух транспортных средств.

Участковый офицер, майор полиции, который управлял Renault, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время опасного обгона вылетел на встречную полосу, где протаранил припаркованный Mercedes Vito, после чего врезался в Nissan Primera.

В результате столкновения пассажирка Nissan получила тяжелые травмы, среди которых многочисленные переломы ребер и ушиб легкого, ее доставили в больницу.

Пьяный полицейский пытался скрываться от правоохранителей сразу после аварии, пока его не задержали сотрудники ГБР.

Руководство полиции Ивано-Франковской области назначило служебное расследование. Следствие установило, что даже через пять часов после момента ДТП уровень алкоголя в крови офицера общины составлял 0,5 промилле.

Что постановил суд

На следующий день после аварии, 31 января, состоялось заседание Ивано-Франковского городского суда по этому делу. Он постановил взять подозреваемого под стражу непосредственно в зале суда.

Виновника ДТП арестовали до 31 марта 2026 года.

Защита просила о домашнем аресте, аргументируя наличием у майора полиции троих детей.

Однако судья не поддержал ходатайство и определил альтернативу ареста в виде залога в размере 199 680 гривен.

