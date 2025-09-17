4 страны призвали выгнать Россию из УЕФА в Азию

Россия не может быть возвращена в турниры, которые проводятся под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА), после того, как она развязала полномасштабную войну против Украины. Вместо этого страна-агрессорка должна быть лишена членства в организации и интегрирована в Азиатскую конфедерацию футбола (УЕФА).

С такой инициативой выступили четыре страны – Польша, Латвия, Литва и Эстония, пишет портал Sport24, который рассказывает об итогам исполкома УЕФА. Мероприятие состоялось 11 сентября в Тиране и на нем рассматривался вопрос отмены санкций в отношении России.

По данным росСМИ, именно поляки и представители стран Балтии заняла наиболее жесткую позицию среди 14 противников возвращения РФ в турниры УЕФА. При этом сообщается, что вопрос допуска женских, юношеских и клубных команд из РФ будет рассмотрен на конгрессе УЕФА, который пройдет 12 февраля 2026 года.

А полное восстановление россиян в мировом футболе обсудят на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) 30 апреля будущего года в Ванкувере.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александр Чеферин пожаловался на "политическую истерию" в вопросе возвращения россиян в международные турниры.

