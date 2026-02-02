"Это поможет завершить войну в Украине": Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп после разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Нью-Дели отказался от закупок российской нефти. По его словам, договоренностей достигли во время обсуждения торговли и прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп обнародовал эту информацию в соцсети Truth Social. Он написал, что индийский премьер согласился изменить направления энергетического импорта и увеличить закупки в США, а также, возможно, в Венесуэле.

В заметке президент США отметил, что прекращение закупок российской нефти, по его мнению, повлияет на ход войны в Украине. "Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей!" – написал Трамп.

Он также сообщил о достижении нового торгового соглашения между США и Индией. По словам президента, оно вступает в силу немедленно и предусматривает снижение взаимного тарифа с 25 процентов до 18 процентов.

Замена российской нефти

Трамп заявил, что Индия согласилась и в дальнейшем снижать тарифы и нетарифные барьеры для американских товаров до нулевого уровня. Он отметил, что индийское правительство обязалось "покупать американское" на значительно более высоком уровне, в частности в сфере энергетики, технологий, сельского хозяйства и угольной продукции.

По его словам, речь идет о более чем 500 миллиардах долларов США в виде закупок американских товаров. Трамп добавил, что отношения между двумя странами, по его мнению, станут еще крепче в будущем.

На днях агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Соединенные Штаты уведомили Индию о возможности возобновления продажи венесуэльской нефти. Это рассматривается как один из путей замены российского импорта.

По данным собеседников агентства, Индия пообещала сократить закупки российской сырой нефти после того, как Вашингтон повысил тарифы, связанные с этой деятельностью. Ожидается, что импорт может уменьшиться на несколько сотен тысяч баррелей в день в ближайшие месяцы.

Роль Индии на рынке

Индия стала крупнейшим покупателем российской морской сырой нефти со скидкой после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. До этого страна преимущественно зависела от поставок с Ближнего Востока и не была значительным импортером российской нефти.

Ситуация изменилась после установления странами G7 лимита цены в 60 долларов за баррель для ограничения доходов Кремля. Российские грузы оставались разрешенными и сравнительно дешевыми, что привело к резкому росту закупок.

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури на прошлой неделе заявил, что страна диверсифицирует источники поставок, поскольку импорт российской нефти снижается. По словам двух источников Reuters, Индия готовится сократить импорт до уровня менее одного миллиона баррелей в день. В январе он составлял около 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Индия активизирует контакты с российским оборонным сектором, несмотря на риски санкций и геополитическое давление. Правительство премьера Нарендры Моди стремится переориентировать многолетнее оборонное партнерство с Москвой в сторону совместных разработок.

