'Этот бой логичен': промоутер сказал, с кем Усик должен подраться после Верхувена

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) должен провести третий бой с британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Такое поединок выглядит абсолютно логичным в свете возвращения Цыганского короля, как называют боксера из Моркама.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу talkSport Boxing выразил бывший промоутер нашего соотечественника Александр Красюк. По его словам, многое станет понятно после боев Фьюри с Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 КО) 11 апреля и Усика с Рико Верхувеном (1-0, 1 КО) 23 мая.

"Третий бой Усика и Фьюри? Да, мне кажется, это произойдет. Потому что это единственный логичный исход того, что происходит сейчас. Если предположить, что Тайсон победит, Усик победит, этот бой очень логичен до конца этого года, и я предполагаю, что Турки Аль-ашшейх, будучи волшебником индустрии, сейчас держит это в уме. Это всего лишь мое личное мнение. Это один из нескольких боев, на которых можно заработать деньги. Другой – бой Тайсона с Энтони Джошуа", – сказал Красюк.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го британец проведет поединок против российского соперника в камбэке.

