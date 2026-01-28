Тайсон Фьюри официально вернулся в бокс боем против россиянина и оставил послание Усику

37-летний Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о возвращении в профессиональный бокс и проведет первый бой после паузы против россиянина Арсланбека Махмудова. Поединок состоится 11 апреля в Великобритании и станет первым в истории живым боксерским шоу Netflix на британской земле.

Двукратный экс-объединенный чемпион мира в тяжелом весе завершил карьеру после боя с Дереком Чисорой в декабре 2022 года, но теперь решил вернуться ради громкого противостояния с одним из самых опасных нокаутеров дивизиона. Официальное подтверждение боя сделали Турки Аль-Шейх, а также промоутеры Sela и The Ring.

"Мы рады, что Тайсон решил выйти из отставки ради захватывающего боя в тяжелом весе против Махмудова", – заявил Турки Аль-Шейх.

Фьюри проведет бой на родной земле впервые более чем за три года. По словам организаторов, место проведения вечера бокса объявят в ближайшее время, а трансляция будет доступна подписчикам Netflix по всему миру без дополнительной оплаты.

Сам Фьюри дал понять, что его возвращение является заявкой на большие цели и может рассматриваться как сигнал для действующих лидеров дивизиона, включая Александра Усика. "Рад вернуться. Мое сердце всегда было и всегда будет в боксе. Кто-нибудь, скажите королю, что туз вернулся", – сказал Фьюри в комментарии Netflix.

Арсланбек Махмудов подходит к бою с рекордом 21 победа и 19 нокаутов и известен агрессивным стилем и тяжелым ударом. Россиянин не скрывает амбиций и нацелен на победу над звездным соперником. "Я в восторге от этого шанса. Я иду, чтобы устроить войну. Тайсон Фьюри был большим чемпионом, но я буду готов как никогда, чтобы уехать с большой победой", – заявил Махмудов.

Промоушен боя возглавит The Ring, а состав андеркарда и детали пресс-тура будут представлены позднее.

