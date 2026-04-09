Усика послали на три буквы. Видео

Знаменитый британский супертяжеловес Тайсон Фьюри резко отреагировал на включение себя Александром Усиком в список потенциальных соперников для следующих боёв. Британский боксер также прокомментировал совместные медиа-активности Усика и Энтони Джошуа, заявив, что каждый выбирает собственных спарринг-партнёров и формат подготовки.

Фьюри заявил, что не придаёт значения словам Усика о возможном поединке и ответил на вопрос о возможном третьем бое против Александра грубым ругательством.

"Что я думаю о том, что Усик включил меня в свой список возможных соперников? Скоро меня будут называть Нострадамусом, да? Я это предсказал. Что тут сказать? Пошёл он на х*р", – заявил Тайсон в эфире Youtube-канала Ring Magazine.

Фьюри также добавил, что спокойно относится к сотрудничеству Усика и Джошуа и считает это их личным выбором.

Отдельно британский боксер отметил собственную подготовку, заявив, что тренируется в Таиланде с Пабло Джо и доволен текущими условиями работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) возвращается на ринг спустя полтора года после того, как объявил о завершении карьеры, проиграв в реванше Александру Усику (24-0, 15 КО). Цыганский король, как называют британского боксера, выбрал себе соперником на камбэк россиянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Шоу принимает стадион лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм". Датой противостояния выбрана суббота, 11 апреля.

