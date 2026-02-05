'Это уже неприлично': чемпионка ОИ из РФ сказала, что 'украинцы побоятся' делать на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила уверенность в том, что украинцы не будут "устраивать провокации" против россиян на Играх-2026. Депутатка Государственной думы назвала подобные акции неприличными, а также потребовала дисквалифицировать наших спортсменов.

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что кроме украинцев протестовать против представителей РФ могут спортсмены "других недружественных стран", однако это вряд ли произойдет из-за статуса Олимпиады.

"Думаю, что провокаций со стороны украинцев, прибалтов и других спортсменов недружественных стран в адрес россиян не будет на Олимпиаде. Они побоятся устраивать скандалы на таком крупном соревновании, это уже неприлично. Максимум они не будут общаться с российскими спортсменами. Да и МОК будет тут же пресекать всяческие провокации. Вполне могут быть и дисквалификации за неподобающее поведение. Главное нашим спортсменам – не поддаваться на провокации и игнорировать их", – сказала Журова.

Напомним, до этого Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от украинского саночника Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против россиян на ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК запретил "нейтральным" российским спортсменам участвовать в традиционном параде на церемония открытия Олимпийских игр в Милане.

