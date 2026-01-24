'Снова вытерли ноги'. МОК унизил Россию на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам, допущенных в "нейтральном" статусе, участвовать в параде на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии, пишет ТАСС. Решение вызвало истерику в российских соцсетях и комментариях, где его назвали "унизительным" и "дискриминационным".

Видео дня

В МОК заявили, что "нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах". Церемония открытия Игр запланирована на 6 февраля и пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

После объявления решения в российских комментариях начался традиционный поток жалоб и оскорблений. Пользователи недоумевали, почему "нейтралов" вообще допустили до стартов, но при этом запретили выходить на парад, и обвиняли МОК в "унижении" и "двойных стандартах".

"Олимпийское движение превратилось во всемирное посмешище", — написал один из комментаторов. Другие предлагали создавать "альтернативные олимпиады", вспоминали Рио-2016 и рассуждали о том, что "если один раз дать слабину, потом об тебя будут вытирать ноги".

Часть комментаторов также сравнивала ограничения для "нейтральных" спортсменов с изоляцией и дискриминацией, а некоторые доходили до откровенно агрессивных и маргинальных заявлений. При этом сам факт допуска россиян к соревнованиям без флага, гимна и команды многие из них называли не участием в Олимпиаде, а "позором".

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась возвращать российские и белорусские команды в свои турниры, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с юношей. Организация продолжила отстранение представителей двух стран по соображениям безопасности, чем вызвала возмущение в РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!