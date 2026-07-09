"Это ужасно": Костюк пообещала "победить каждого россиянина" после позорного МОК

Вторая ракетка Украины Марта Костюк раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить членство России в организации. Это означает, что представителей РФ вскоре могут вернуть на ОИ, ближайшие из которых состоятся в Лос-Анджелесе в 20228 году, с национальной символикой.

Видео дня

На пресс-конференции после четвертьфинала Wimbledon-2026 Костюк подчеркнула, что категорически не согласна с таким решением МОК. Она добавила, что выступит на Олимпийских играх с целью выбить с турнира любую россиянку, которая попадется ей по турнирной сетке.

"Это ужасно, и думаю, что это очень и очень далеко от фейр-плей. И это касается всех стран, а не только Украины. Я на 100% не согласна с этим решением, но мне кажется, что многие высказались по этому вопросу, и они, очевидно, тоже не согласны. Я не думаю, что что-то изменится. Я просто хочу выйти на корт и надеюсь победить каждого россиянина, с которым я сыграю на Олимпийских играх. Вот и все", – сказала Костюк.

Отметим, что решение МОК вызвало настоящий бунт среди европейских стран. Кроме того, стало известно, что в легкой атлетике российских спортсменов не допустят к турнирам. В футболе тоже отказались следовать таким рекомендациям.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина жестко отреагировала на решение МОК снять все санкции с россиян, включая проверку на так называемую нейтральность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!