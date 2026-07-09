Сборная Бразилии – единственная команда, принявшая участие во всех чемпионатах мира по футболу. Она является пятикратным чемпионом мира и впервые завоевала главный футбольный трофей планеты в 1958 году на чемпионате мира в Швеции.

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Первое "золото" Бразилии

С самого начала турнира бразильцы оказались в центре внимания. Они поразили специалистов и болельщиков не только изяществом игры и великолепной техникой, но и новым для того времени тактическим построением 4-2-4.

В составе сборной Бразилии выступало немало выдающихся мастеров. В финале команда уверенно победила хозяев чемпионата - сборную Швеции - со счетом 5:2.

По мнению мировой прессы, в день финала, который состоялся 29 июня 1958 года, против такой Бразилии не устояла бы ни одна команда мира.

Сбылась мечта бразильских футболистов и миллионов их болельщиков. Команда показала футбол, которого мир прежде не видел.

Рождение Короля футбола

Чемпионат мира 1958 года подарил миру Короля футбола – Пеле.

Семнадцатилетний форвард дебютировал за сборную незадолго до мирового первенства, и до начала турнира о нем за пределами Бразилии практически никто не слышал.

После чемпионата большинство специалистов пришли к единому мнению: Пеле - выдающийся футболист, которого ждет великое будущее.

Что сделало юного бразильца таким популярным?

Прежде всего - его фантастическая техника. Казалось, что он способен жонглировать мячом в любой ситуации. Многие его действия выглядели настоящим футбольным искусством.

В финальном матче Пеле дважды поразил ворота шведов. Особенно запомнился его первый гол. Находясь спиной к воротам и окруженный защитниками, Пеле принял передачу Диди, перебросил мяч через соперника, развернулся, обработал его грудью и слета отправил в сетку. Этот гол навсегда вошел в историю мирового футбола.

Победную точку в финале также поставил Пеле, головой в эффектном прыжке забив пятый мяч своей команды.

После возвращения на родину он стал национальным героем. Именно в Швеции началась легендарная карьера Короля футбола.

Диди - мозг чемпионской команды

Лучшим футболистом чемпионата мира 1958 года многие специалисты признали бразильского полузащитника Валдира Перейру, более известного всему миру как Диди.

В Бразилии футболистов часто называют не по фамилии, а по прозвищу.

На поле Диди не отличался высокой скоростью и редко совершал продолжительные рывки. Его главной задачей было руководить игрой команды.

Именно через него проходили практически все атаки бразильцев.

Он великолепно видел поле, обладал филигранным дриблингом, умел выполнять передачи любой длины и всегда принимал верные решения.

Основная задача Диди заключалась в том, чтобы в нужный момент вывести партнера на ударную позицию. Немало голов сборная Бразилии забила после его блестящих передач.

Команда, вошедшая в историю

О футболистах сборной Бразилии - чемпионах мира 1958 года - можно рассказывать очень долго. Они заслужили это своей великолепной игрой.

Удивительно, что такую звездную команду сумел создать человек, который сам не был выдающимся футболистом. Этим тренером был Висенте Феола.

В финальном матче против сборной Швеции в составе чемпионов мира играли: Жилмар, Джалма Сантос, Беллини, Орландо, Нилтон Сантос, Зито, Диди, Гарринча, Вава, Пеле, Загалло. Именно эти футболисты завоевали для Бразилии первые золотые медали чемпионатов мира.

В символическую сборную турнира вошли Беллини, Джалма Сантос, Зито, Диди и Гарринча. Поклонникам футбола старшего поколения эти имена хорошо знакомы.

Лучшие игроки чемпионатов мира

Позади уже двадцать два чемпионата мира, а впереди – очередной мировой форум.

Начиная с первых турниров, специалисты и журналисты неизменно называли лучших футболистов чемпионата. Чаще всего ими становились полузащитники и нападающие.

Перечислить всех невозможно, но некоторые имена навсегда вошли в историю мирового футбола.

1966 год, Англия – Бобби Чарльтон (Англия), а лучшим бомбардиром стал Эусебио (Португалия).

1970 год, Мексика – Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту, Бразилия)

1974 год, ФРГ – Йохан Кройф (Нидерланды)

1978 год, Аргентина – Марио Кемпес (Аргентина)

1982 год, Испания – Паоло Росси (Италия)

1986 год, Мексика – Диего Марадона (Аргентина)

1990 год, Италия – Сальваторе Скиллачи (Италия)

1994 год, США – Ромарио (Бразилия)

1998 год, Франция – Роналдо (Бразилия)

2002 год, Япония и Южная Корея – Оливер Кан (Германия)

2006 год, Германия – Зинедин Зидан (Франция)

2010 год, ЮАР – Диего Форлан (Уругвай)

2014 год, Бразилия – Лионель Месси (Аргентина)

2018 год, россия – Лука Модрич (Хорватия)

2022 год, Катар – Лионель Месси (Аргентина)

Каждый из них стал символом своего поколения и навсегда вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Но для миллионов болельщиков особое место по-прежнему занимает сборная Бразилии образца 1958 года - команда, подарившая миру Пеле и впервые поднявшая над головой Кубок мира.