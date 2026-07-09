Во время военного положения многие владельцы объектов интеллектуальной собственности столкнулись с практической проблемой: что происходит, если срок действия патента истекает именно в этот период?

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Прекращаются ли имущественные права автоматически, или Закон Украины № 2174-IX лишь приостанавливает течение процессуальных сроков для совершения отдельных действий?

Для многих компаний патенты являются одним из ключевых нематериальных активов. Именно поэтому ответ на этот вопрос имеет не только теоретическое, но и непосредственное практическое значение.

В постановлении от 30 апреля 2026 года Верховный Суд впервые четко ответил на этот вопрос и сформулировал правовую позицию, которая может иметь значение для многих владельцев патентов.

В чем заключался спор

Компания обратилась в суд после того, как Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОІВІ) отказал в государственной регистрации дополнительной охраны патента на изобретение.

Позиция государственного органа была проста. По мнению УКРНОІВІ, срок действия патента истек еще в марте 2023 года, то есть по истечении установленных законом двадцати лет. Соответственно, на момент подачи заявления о дополнительной охране в 2025 году патент уже не существовал, а потому и оснований для предоставления дополнительной охраны не было.

Компания, в свою очередь, ссылалась на Закон Украины № 2174-IX, который был принят после начала полномасштабной войны.

По ее мнению, поскольку срок действия патента истекал именно во время военного положения, имущественные права интеллектуальной собственности продолжали оставаться в силе до прекращения или отмены военного положения. Именно этот вопрос и стал предметом рассмотрения Верховного Суда.

Что утверждал УКРНОІВІ

Основной аргумент ответчика сводился к тому, что Закон № 2174-IX регулирует исключительно процессуальные сроки. То есть он позволяет владельцам патентов подать заявление, уплатить сбор или выполнить другие необходимые действия после окончания военного положения.

Однако, по мнению УКРНОІВІ, этот Закон не продлевает срок действия самих имущественных прав интеллектуальной собственности.

Иными словами, по истечении двадцатилетнего срока патент автоматически теряет силу независимо от того, действует ли военное положение или нет.

Верховный Суд не согласился

Суды всех инстанций поддержали истца, а Верховный Суд окончательно согласился с таким подходом. Ключевые выводы суда заслуживают отдельного внимания:

1. Закон № 2174-IX распространяется не только на процессуальные сроки

Самый важный вывод постановления заключается именно в этом. Верховный Суд отметил, что Закон № 2174-IX прямо предусматривает сохранение действия имущественных прав интеллектуальной собственности, срок действия которых истекает во время военного положения.

То есть речь идет не только о переносе сроков подачи документов или совершения процессуальных действий. Именно такой подход стал ключевым для разрешения всего дела.

2. Действие патента не прекращается автоматически

Поскольку срок действия патента приходился на период военного положения, он не мог считаться прекращённым по истечении стандартного двадцатилетнего срока.

Верховный Суд прямо указал, что имущественные права интеллектуальной собственности остаются в силе до дня, следующего за дннм прекращения или отмены военного положения. Таким образом, формальное истечение срока само по себе еще не означает прекращения прав.

3. Право на дополнительную охрану также сохраняется

Поскольку патент оставался в силе, его владелец не утратил возможности обратиться за получением сертификата дополнительной охраны. Верховный Суд также обратил внимание на то, что дополнительная охрана носит компенсационный характер.

В сфере фармацевтических изобретений фактическое использование патента зачастую возможно лишь после многолетней процедуры государственной регистрации лекарственного средства. Именно поэтому законодательство и предусматривает механизм продления охраны таких изобретений.

Что это означает для патентообладателей

Постановление Верховного Суда имеет практическое значение прежде всего для тех владельцев патентов, срок действия которых истекал уже после введения военного положения. Правовая позиция Верховного Суда позволяет сделать несколько важных практических выводов.

Во-первых , сам факт истечения установленного законом срока действия патента во время военного положения ещё не означает автоматического прекращения имущественных прав интеллектуальной собственности.

Во-вторых , государственные органы не могут исходить исключительно из формального истечения срока действия патента, если к делу применим Закон № 2174-IX.

В-третьих , владельцы патентов получили дополнительный аргумент в спорах о возможности реализации прав, зависящих от действия патента, в частности о получении дополнительной охраны.

В то же время данное постановление не означает автоматического разрешения любых споров в сфере интеллектуальной собственности. В каждом конкретном случае необходимо учитывать вид объекта права интеллектуальной собственности, специальное законодательство и особенности соответствующих правоотношений.

Почему это постановление важно

До принятия данного постановления практика применения Закона № 2174-IX оставалась неоднозначной.

Одни считали, что он лишь "замораживает" сроки для совершения отдельных процессуальных действий.

Другие исходили из того, что законодатель преследовал цель обеспечить непрерывность охраны самих имущественных прав интеллектуальной собственности.

Верховный Суд фактически поддержал именно второй подход.

Это важно, поскольку от срока действия патента могут зависеть и другие права его владельца, а не только возможность получения дополнительной охраны.

Вывод

Постановление Верховного Суда выходит далеко за рамки спора об одном фармацевтическом патенте.

Фактически Суд впервые на уровне кассационной инстанции четко разъяснил, что Закон Украины № 2174-IX распространяется не только на сроки совершения процессуальных действий, но и на сроки действия самих имущественных прав интеллектуальной собственности.

Иными словами, если срок действия патента истекает во время военного положения, сам по себе этот факт ещё не означает прекращения имущественных прав интеллектуальной собственности.

Фактически Верховный Суд подтвердил принципиальную идею: военное положение не должно лишать владельца патента его прав лишь в связи с истечением календарного срока, если закон прямо предусматривает их сохранение.

Именно этот правовой вывод, скорее всего, станет ориентиром для разрешения дальнейших споров относительно применения Закона Украины № 2174-IX и будет способствовать формированию более предсказуемой практики защиты прав интеллектуальной собственности в условиях военного положения.