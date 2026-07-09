Украинский режиссер Гио Пачкория, который почти четыре года после оккупации работал в Луганском украинском музыкально-драматическом театре, заявил, что до 2014 года Луганск не был пророссийским городом. По его словам, российская пропаганда сознательно исказила образ города, тогда как украинская культура была неотъемлемой частью повседневной жизни его жителей.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам режиссера, украинский язык звучал на городских праздниках наравне с русским, а жители без каких-либо предубеждений носили вышиванки и посещали украинские культурные мероприятия.

"Луганск не был сверхпроукраинским городом, но и не был откровенно пророссийским, как пытается показать сегодня российская пропаганда. Я помню городские праздники: один ведущий говорил на украинском, другой – на русском. Выступали украинские танцевальные коллективы, все знали "Барвинок", звучали украинские песни. Люди приходили и в вышиванках, и в обычной одежде – это никого не удивляло. Украинская культура была естественной частью жизни города, так же как и русский язык. Именно таким я помню Луганск", – рассказал Пачкория.

Он также отметил, что Луганск был многонациональным городом, где мирно сосуществовали представители более сотни национальностей. По словам режиссера, каждый год во время празднования Дня города национальные общины накрывали столы, знакомя горожан со своими традициями и кухней. Пачкория признался, что после начала оккупации город изменился до неузнаваемости не только внешне, но и внутренне.

"Я помню Луганск очень солнечным. А уже во время оккупации он как будто потерял краски. Я тогда даже написал, что никогда не думал, будто город может иметь цвет. Но Луганск действительно стал серым", – сказал режиссер. По словам художника, даже после начала российской оккупации Луганский украинский музыкально-драматический театр еще несколько лет продолжал работать на украинском языке и собирал полные залы зрителей, что, по его мнению, также опровергает навязанный Россией миф о якобы полностью пророссийских настроениях в городе.

Ранее OBOZ.UA писал, что известный режиссер из Крыма сделал смелый прогноз о будущем полуострова: "Не вижу сценария, в котором Россия выиграет".

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