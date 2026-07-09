Части украинцев необходимо пройти поверку счетчиков: без этого суммы в счетах за коммуналку могут резко вырасти

Украинцы обязаны периодически проверять счетчики газа и электроэнергии. Без такой поверки придется платить по среднемесячному (или среднесуточному) объему потребления за аналогичный период. В таком случае суммы в счетах могут резко возрасти.

Видео дня

Как поясняет Госпродпотребслужба , согласно статье 17 Закона Украины "О метрологии и метрологической деятельности", бытовые счетчики газа и электроэнергии подлежат обязательной периодической поверке, а также поверке после ремонта.

Кто платит и несет ответственность?

Все расходы на периодическую поверку, обслуживание и ремонт приборов учета (включая демонтаж, транспортировку и обратный монтаж)осуществляются исключительно за счет поставщиков услуг (облэнерго, облгазов/операторов ГРМ).

Важно: Ответственность за своевременность проведения поверки и технического обслуживания также полностью возлагается на субъекты хозяйствования, предоставляющие эти услуги. Для потребителей это бесплатно.

Межповерочные интервалы и сроки. Счетчики газа и устройства преобразования объема:

класса 1,0 – проверяются 1 раз в 2 года;

класса 1,5 – проверяются 1 раз в 8 лет.

Счётчики электроэнергии: проверяются 1 раз в 4 года.

Поверка газовых счетчиков, срок которой наступил, должна быть проведена в течение 3 месяцев после завершения отопительного сезона.

Как начисляется плата во время поверки газового счетчика?

Если на время снятия прибора невозможно сразу установить другой, счета выставляются по среднемесячному (или среднесуточному) объему потребления за аналогичный период (отопительный или межотопительный) предыдущего года. Если период потребления составляет менее полугода — учитывается фактическое время работы прибора.

Что происходит после демонтажа газового счетчика?

Оператор ГРМ обязан вернуть или заменить счетчик в течение двух месяцев с даты демонтажа, в зависимости от ситуации:

Счетчик принадлежит оператору ГРМ: поставщик должен за свой счет установить новый расчетный прибор в течение 2 месяцев.

Прибор принадлежит потребителю и прошел поверку: оператор ГРМ обязан вернуть и установить его на место в течение 2 месяцев.

Прибор потребителя признан непригодным: решение о ремонте принимает оператор ГРМ.

Если ремонт целесообразен: отремонтированный счетчик возвращают на место в течение 2 месяцев.

Если ремонт нецелесообразен: оператор ГРМ обязан в течение 15 рабочих дней (но не позднее 2 месяцев со дня снятия) бесплатно установить собственный счетчик аналогичного типа. Старый прибор возвращают владельцу вместе с письменным объяснением. Отказаться от установки счетчика от оператора ГРМ в таком случае потребитель не имеет права.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украинеповысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на ее передачу и распределение выросли втрое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!