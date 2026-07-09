И меня назвали ТУПЫМ, ЛОЖНЫМ СЛОВОМ в отношении родного ШЕВЧЕНКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА…

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Здесь одна медиа-помойка разместила статью о ЯКОБЫ моем (НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ) заявлении об участии в выборах ректора ШЕВЧЕНКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. А другие, конечно же за деньги, перепечатали эту ЧУШЬ.

И проблема даже не в распространении ЛОЖИ, а в том, что к ней так ТУПОВАТО добавили вроде как напоминания о моем комсомольском прошлом и ФЕЙКОВЫХ уголовных делах о каких-то финансовых злоупотреблениях.

Поэтому кратко напомню о своей биографии и позиции:

1. Как гражданин, который предупреждал о плачевных последствиях прихода к власти команды малоросов и невежд, ПРИНЦИПИАЛЬНО не рассматривал и не рассматриваю НИКАКОЙ возможности получения ЛЮБЫХ властных постов во времена власти ЗЕ.

2. Как выпускник (исторический факультет с отличием) и многолетний профессор КНУ до 2022 года буду активно ПОМОГАТЬ нынешнему руководству Шевченковского университета вернуть ему статус главного УКРАИНСКОГО и ЕВРОПЕЙСКОГО вуза УКРАИНЫ;

3. Как последний секретарь комитета комсомола КГУ, которого, вопреки позиции райкома и ректората, студенты избрали своим лидером, вместе с командой РАСПУСТИЛ крупнейшую комсомольскую организацию УССР и создал Ассоциацию молодежных организаций, как прообраз многопартийной системы. (избран ответственным секретарем этой Ассоциации).

О моём "антисоветском и антикоммунистическом проступке" написали главные партийные газеты УССР и газета ЦК КПСС "Правда".

Поэтому я ГОРЖУСЬ деятельностью нашей команды в тот период.

3. Как гражданин, у меня нет НИ ОДНОГО уголовного дела в связи с моей прежней деятельностью.

Единственное судебное финансовое дело с государством касается выплаты мне исполнительной службой Министерства юстиции компенсации за выигрыш в Европейском суде по правам человека по делу о незаконном лишении меня депутатского мандата.

Эти средства я перечислил на волонтерские проекты для ВСУ.

И последнее.

Судиться с медиа-помойками – значит не уважать себя.

Я понимаю принципиальные судебные процессы против СМИ, в которых мои политические оппоненты сами озвучивали ЛОЖЬ и КЛЕВЕТУ в мой адрес.

Кстати: я выиграл такой судебный процесс у лидера КПУ Симоненко, мэра Киева Черновецкого, а некий Юра Енакиевский впоследствии отозвал судебный иск против меня…

За время своей политической деятельности только медиа-слуги Путина Медведчука и вся медиа-империя СДПУ(о) разместили сотни публикаций и выпустили десятки спецвыпусков газет о моей неправильной и вредной оппозиционной деятельности.

Поэтому ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ ради нашей РОДНОЙ СТРАНЫ и против московских вшей и украинских гнид.