Сотрудница Торгово-промышленной палаты была уличена в вымогательстве 100 тыс. евро у производителя боевых дронов: что известно

Сотрудница Торгово-промышленной палаты Украины и её сын подозреваются в вымогательстве 100 тыс. евро у производителя боевых беспилотников. По данным следствия, деньги вымогали за подготовку заключения, которое должно было подтвердить форс-мажорные обстоятельства и помочь компании избежать штрафных санкций.

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Схему раскрыли сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По материалам следствия, в июне 2026 года из-за российского обстрела произошел пожар на складах предприятия-подрядчика. Из-за этого своевременное выполнение государственного оборонного заказа на производство и поставку боевых дронов оказалось под угрозой.

Чтобы подтвердить форс-мажорные обстоятельства и избежать штрафных санкций, компания обратилась в Торгово-промышленную палату Украины с целью получения соответствующего экспертного заключения.

По версии следствия, советник по правовым вопросам ТППУ умышленно затягивала рассмотрение обращения предприятия. Правоохранители утверждают, что она требовала 100 тыс. евро за подготовку положительного заключения, которое должно было подтвердить невозможность выполнить контракт в установленные сроки из-за чрезвычайной ситуации.

К реализации схемы, по данным следствия, чиновница привлекла своего сына, который выполнял роль посредника во время встреч с представителями компании и передачи средств. Его задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. евро.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли доказательства, которые, по данным следствия, подтверждают их противоправную деятельность.

Должностному лицу ТППУ и её сыну сообщили о подозрении в подкупе должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал обоиммеру пресечения в виде содержания под стражей. На момент публикации досудебное расследование продолжается.

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