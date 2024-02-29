'Это безумно': тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

Физические габариты Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не сыграют ключевую роль в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом многие эксперты и болельщики имеют ошибочное оценки об умениях нашего соотечественника.

Такое мнение в интервью DAZN выразил тренер бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (27-3 24 КО) Бен Дэвисон. Он не согласился с теми, кто утверждает, что Усик выделяется только своей быстрой работой ног и резкими движениями на ринге, не обладая при этом моью.

"Это масштабный, невероятный бой. Это настолько безумно, поскольку они такие противоположные, но в то же время такие похожие. Многие люди говорят о габаритах Тайсона, но все дело в том, сможет ли Тайсон навязать свой размер. Если он пойдет в бой неправильным путем, ему будет сложно извлечь выгоду из своих физических данных. Я думаю, что ошибочное представление об Усике заключается в том, что он боец, который только бегает по рингу, хотя на самом деле он очень агрессивный", – сказал Дэвисон.

Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король, как называют британца, это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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