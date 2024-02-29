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"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Это безумно': тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

Физические габариты Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не сыграют ключевую роль в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. При этом многие эксперты и болельщики имеют ошибочное оценки об умениях нашего соотечественника.

Такое мнение в интервью DAZN выразил тренер бывшего двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (27-3 24 КО) Бен Дэвисон. Он не согласился с теми, кто утверждает, что Усик выделяется только своей быстрой работой ног и резкими движениями на ринге, не обладая при этом моью.

"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри
"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

"Это масштабный, невероятный бой. Это настолько безумно, поскольку они такие противоположные, но в то же время такие похожие. Многие люди говорят о габаритах Тайсона, но все дело в том, сможет ли Тайсон навязать свой размер. Если он пойдет в бой неправильным путем, ему будет сложно извлечь выгоду из своих физических данных. Я думаю, что ошибочное представление об Усике заключается в том, что он боец, который только бегает по рингу, хотя на самом деле он очень агрессивный", – сказал Дэвисон.

"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри
"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри
"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король, как называют британца, это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри
"Это безумно": тренер Джошуа указал на грубую ошибку в прогнозах на бой Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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